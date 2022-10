Intel verlaagt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Intel gaat flink kosten besparen nu de macro-economische tegenwind aanhoudt. Dit meldde de Amerikaanse chipreus donderdagavond bij het openen van de boeken. "Ondanks de verslechterende economische omstandigheden hebben we solide resultaten geleverd en aanzienlijke vooruitgang geboekt met de uitvoering van onze producten en processen gedurende het kwartaal", zei CEO Pat Gelsinger in een toelichting. "Om ons te positioneren voor deze bedrijfscyclus, pakken we agressief de kosten aan", aldus de topman. Intel wil in 2023 voor 3 miljard dollar aan kosten besparen. Tegen het eind van 2025 hoopt Intel jaarlijks zelfs voor 8 tot 10 miljard dollar aan kosten te besparen. In het derde kwartaal boekte het bedrijf daarom alvast een afschrijving van 664 miljoen dollar. Derde kwartaal In het derde kwartaal daalde de omzet met 20 procent op jaarbasis, van 19,2 tot 15,3 miljard dollar. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden ook op 15,3 miljard dollar De PC-verkopen en datacentertak hadden last voor aanhoudende negatieve marktomstandigheden, met een dubbelcijferige krimp tot gevolg, hoewel die met respectievelijk 17 en 27 procent wel meeviel. Analisten rekenden op een daling van 21,5 procent bij de PC-tak en van 28 procent bij de datacenterdivisie. Onder de streep resteerde een winst van 1,0 miljard dollar, van 6,8 miljard dollar een jaar eerder. In het tweede kwartaal van dit jaar boekte Intel nog een nettoverlies van een half miljard dollar. De markt rekende op een winst van 494 miljoen dollar. De brutomarge daalde van 56,0 tot 42,6 procent. Outlook Intel rekent voor het vierde kwartaal op een omzet van 14 miljard tot 15 miljard dollar, een verlies per aandeel van 0,10 dollar en een aangepaste winst per aandeel van 0,20 dollar. Analisten voorspellen 16,3 miljard dollar aan omzet. Voor heel 2022 heeft Intel de outlook verlaagd. Niet langer verwacht het bedrijf een omzet van 65 tot 68 miljard dollar en een aangepaste winst per aandeel van 2,30 dollar, maar een omzet van 63 tot 64 miljard dollar, een aangepaste winst per aandeel van 1,95 dollar en een brutomarge van 43,1 procent. Dat was eerder 49 procent. Het aandeel Intel steeg donderdag in de nabeurshandel 4 procent. Bron: ABM Financial News

