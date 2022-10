Olieprijs stijgt verder Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag verder gestegen. Bij een settlement van 89,08 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,3 procent duurder. Volgens analist Robbie Fraser van Schneider Electric is het een sterke week voor de oliemarkten. Donderdag kon worden geprofiteerd van beter dan verwachte groeicijfers uit de Verenigde Staten. In het derde kwartaal groeide de Amerikaanse economie met 2,6 procent. Dat was iets beter dan de 2,4 procent die werd voorspeld door economen. De olieprijs ging de afgelopen dagen al omhoog, nadat dat woensdag bekend werd dat de olievoorraden in de VS vorige week zijn gestegen maar de benzinevoorraden zijn gedaald. Robert Yawger van Mizuho Securities wees ook op de brandstofexport, die toenam met 991.000 vaten naar een recordhoge 5,1 miljoen vaten per dag. "Dat was nog een reden waarom de olieprijs in de lift zat na het voorradenrapport", aldus de marktkenner. Analisten wezen verder op een verzwakte dollar. Een sterke greenback zet juist druk op de olieprijzen. Volgende richtpunt zijn de PCE-inflatiecijfers die vrijdag verschijnen en belangrijk zijn voor het rentebeleid van de Federal Reserve. Een oplopende inflatie zorgt voor hogere rentes en ook een stijgende dollar, waardoor de olieprijs mogelijk onder druk komt te staan. Bron: ABM Financial News

