Omzet Brill beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Brill heeft in het derde kwartaal een beter dan verwachte omzet behaald. Dit bleek donderdag nabeurs uit een kwartaalupdate van de uitgever. Eind september meldde Brill al dat de resultaten in 2022 aanzienlijk onder druk zullen staan vanwege problemen bij zijn belangrijkste distributeur. Hoofddistributeur Turpin levert fulfilmentdiensten voor een deel van Brill's tijdschriften en boekenportfolio. Brill verwacht dat dit zal leiden tot verstoringen van de lopende verkoop van gedrukte boeken en vertragingen bij de vernieuwing van tijdschriftenabonnementen in 2023, zo kondigde het bedrijf eind september aan. Donderdag meldde Brill dat Turpin nu onder bewind staat en men bezig is om alle nodige claims in te dienen. Brill is ook bezig met een versnelde overgang naar nieuwe distributiepartners. Dat project duurt tot de zomer van 2023, aldus het bedrijf. Eerder meldde Brill al dat men vanwege de problemen met Turpin rekent op een aanzienlijk lagere omzet en winstgevendheid in vergelijking met de eerder afgegeven prognose uit augustus. Donderdag kwam Brill niet met een geüpdate outlook. In het derde kwartaal presteerde het bedrijf wel boven verwachting, waarbij de opbrengsten uit gedrukte boeken beter was dan verwacht en ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, ondanks tegenwind in de Duitssprekende regio. Ook het segment eBooks deed het goed, volgens Brill. Verder lagen de kosten in het derde kwartaal in lijn met de verwachting. "We hebben nog geen van de verwachte extra kosten in verband met het faillissement van onze belangrijkste distributiepartner meegerekend, aangezien de uitkomst nog onduidelijk is", waarschuwde Brill. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.