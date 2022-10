Europese beurzen sluiten verdeeld

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag verdeeld geëindigd. De Stoxx Europe 600 index sloot fractioneel in de min op 410,19 punten, de Duitse DAX steeg 0,1 procent op 13.211,23 punten, de Franse CAC 40 daalde 0,5 procent op 6.244,03 punten en de Britse FTSE 100 eindigde 0,3 procent in het groen bij een slot van 7.073,69 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van opnieuw een volatiele sessie.

De handelsdag stond in het teken van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. De ECB verhoogde de belangrijkste rentetarieven conform de verwachting met 75 basispunten, maar liet in het midden of het tempo van de verhogingen nu wordt teruggeschroefd.

"Er komen meer renteverhogingen aan", wilde voorzitter Christine Lagarde donderdag in een toelichting wel bevestigen.

De tweede verhoging met 75 basispunten op rij brengt de depositorente in het midden van de door ECB genoemde bandbreedte van 1 tot 2 procent die wordt beschouwd als een neutrale rente, oftewel een renteniveau waarbij de economie noch gestimuleerd noch afgeremd wordt.

Dat zou volgens investeringsstrateeg Altaf Kassam van State Street Global Advisors een "natuurlijk punt" moeten zijn om het tempo van de renteverhogingen terug te schroeven, "zeker gezien de grote kans op een recessie in de eurozone in het vierde kwartaal."

Daarom verwacht State Street dat de ECB de rente in december met 'slechts' 50 basispunten verhoogt, "zodat de depositorente tegen het einde van het jaar uitkomt op 2 procent", aldus Kassam.

Econoom Carsten Brzeski van ING vraagt zich af waarom er überhaupt nog meerdere aanvullende renteverhogingen nodig zouden zijn. In de ECB-vooruitzichten van september ging de centrale bank al uit van een inflatie van 2,3 procent in 2024. Brzeski gokt dat de ramingen in december voor 2025 een inflatie van 2,0 procent laten zien.

Volgens Brzeski was de ECB niet eerder zo agressief. "In iets meer dan drie maanden heeft de ECB de rente met in totaal 200 basispunten verhoogd", waarmee het de scherpste en meest agressieve verhogingscyclus ooit is", aldus de econoom.

De euro/dollar noteerde na het rentebesluit op 1,0001 en de Duitse tienjaarsrente rond 2,01 procent. De Italiaanse variant daalde tot 4,11 procent.

WTI-olie werd 1,5 procent duurder.



Bedrijfsnieuws

Shell heeft in het derde kwartaal van 2022 meer winst geboekt dan een jaar eerder en kondigde aan het dividend steviger te willen verhogen en nog meer eigen aandelen te gaan inkopen. Het aandeel Shell sloot in Amsterdam bijna 6 procent hoger. Concurrenten BP en TotalEnergies stegen zo'n 3 procent.

De omzet van Unilever is in het derde kwartaal sterker dan verwacht gestegen, ondanks dat de volumes daalden. De onderneming verhoogde opnieuw de outlook voor heel dit jaar. Unilever steeg rond een half procent.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield kwam ook met een outlookverhoging en steeg bijna 2 procent.



Credit Suisse heeft in het derde kwartaal een miljardenverlies geleden en kondigde een nieuwe strategie aan, met onder meer een geplande verkoop van de Amerikaanse zakenbankactiviteiten, kostenbesparingen en een kapitaalverhoging van 4 miljard Zwitserse frank. Het aandeel daalde bijna 19 procent.

AB InBev kwam in het derde kwartaal met solide resultaten, oordeelden analisten. Het aandeel steeg in Brussel bijna 6 procent.

ArgenX, naast AB InBev de andere zwaargewicht op de Brusselse beurs, leverde juist 7,5 procent in na cijfers.

ASR Nederland wil de Nederlandse tak van Aegon overnemen. De combinatie moet een leidende positie opleveren op de Nederlandse markt voor pensioenen, levensverzekeringen en niet-levensverzekeringen. Aegon zal een strategisch belang van 29,99 procent in ASR krijgen, naast 2,5 miljard euro in contanten. ASR steeg 4,5 procent en Aegon 6,5 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteren rond het Europese slot overwegend lager. Alleen de Dow kleurde groen.