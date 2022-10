Omzet UMG stijgt minder hard Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Universal Music Group heeft in het derde kwartaal een hogere omzet behaald, maar die groeide wel minder hard ten opzichte van de drie maanden ervoor. Dit meldde het mediaconcern met een notering aan het Damrak donderdag nabeurs. "Onze visie op succes gaat over het maximaliseren van de langetermijnwaarde van het bedrijf. Dat vereist niet alleen groeiende inkomsten, maar ook een brede diversiteit aan inkomstenstromen die bijdragen aan een grotere absolute EBITDA en meer waarde voor aandeelhouders", zei CFO Boyd Muir in een toelichting. UMG boekte in de afgelopen verslagperiode een 23,7 procent hogere omzet op jaarbasis van van 2.664 miljoen euro. De groei lag in het tweede kwartaal nog op ruim 25 procent. Op basis van constante wisselkoersen steeg de omzet in het derde kwartaal met 13,3 procent, van 17,3 procent in het tweede kwartaal. In het afgelopen kwartaal was sprake van groei in alle segmenten, aldus UMG. Bij Recorded Music, het segment waar streaming onder valt, steeg de omzet in het derde kwartaal met ruim 20 procent. Streaming zelf was goed voor een groei van ruim 18 procent. De aangepaste EBITDA verbeterde met 20 procent tot 553 miljoen euro, van 461 euro een jaar eerder. Bij constante wisselkoersen was sprake van een stijging met 9,1 procent. De bijbehorende marge daalde van 21,4 tot 20,8 procent. Over de eerste negen maanden van 2022 behaalde UMG een 23,6 procent hogere omzet van bijna 7,4 miljard euro en een aangepaste EBITDA van ruim 1,5 miljard euro met een marge van 20,5 procent. Het aandeel Universal Music Group sloot donderdag een procent lager op 20,78 euro. Bron: ABM Financial News

