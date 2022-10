Aegon en Shell uitblinkers in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met winst gesloten, onder leiding van Aegon en Shell.

De AEX steeg 0,6 procent naar 669,40 punten.

Veel aandacht ging uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. Zoals verwacht verhoogde de ECB de rente opnieuw met 75 basispunten.

"Er komen meer renteverhogingen aan", bevestigde voorzitter Christine Lagarde donderdag in een toelichting op het rentebesluit.

Maar in december zal dit vermoedelijk niet weer met 75 basispunten zijn, maar met 50, denken analisten.

Econoom Carsten Brzeski van ING vraagt zich af waarom er überhaupt nog meerdere aanvullende renteverhogingen nodig zouden zijn. In de ECB-vooruitzichten van september ging de centrale bank al uit van een inflatie van 2,3 procent in 2024. Brzeski gokt dat de ramingen in december voor 2025 een inflatie van 2,0 procent laten zien.

Uit Amerika kwamen cijfers over een meevallende economische groei in het derde kwartaal, maar ook een iets tegenvallende stijging van de orders voor duurzame goederen.

De euro/dollar handelde op 1,0001. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde tot onder de 4 procent, naar 3,94 procent, en de Duitse Bund daalde ook, maar bleef wel net boven de 2 procent.

Olie werd donderdag 1,5 procent duurder.

Stijgers en dalers

De uitblinkers in de AEX waren Aegon en Shell met winsten van 6,5 en 5,9 procent.

Aegon meldde dat het de Nederlandse tak verkoopt aan concurrent ASR voor krap 5 miljard euro. Een deal waar volgens analisten zowel aandeelhouders van Aegon als die van ASR van zullen profiteren. Het aandeel ASR steeg 4,5 procent.

Shell boekte in het derde kwartaal meer winst dan analisten hadden verwacht. Ook liet de energiereus weten nog meer eigen aandelen te gaan inkopen en het dividend te verhogen.

Unibail-Rodamco-Westfield zag een outlookverhoging beloond met een koerswinst van 1,9 procent. Unibail rekent op een aangepaste terugkerende winst van minimaal 9,10 euro per aandeel. Eerder werd nog uitgegaan van minimaal 8,90 euro.

Ook Unilever verhoogde de outlook. Dit leverde een koerswinst van 0,4 procent op.

Halfgeleiders hadden een zware dag. Besi en ASML daalden, maar vooral de koersval van ASMI van 7,4 procent viel op. Woensdag, na cijfers, daalde het aandeel ook al bijna 8 procent.

Flow Traders won vandaag 12,7 procent. Flow deed het vooral goed op de obligatiemarkt, zag ING. Deze markt was in het voorgaande anderhalf jaar op sterven na dood, maar nu de centrale banken de rente razendsnel zijn gaan verhogen, is er opeens weer veel leven in de brouwerij. Die opleving zal in de toekomst niet op dit niveau standhouden, waarschuwde ING.

De cijfers van Corbion werden afgestraft met een bescheiden koersdaling van 0,2 procent. Basic-Fit, dat morgen de boeken opent, en OCI, daalden 1,7 en 1,2 procent.

Net als sectorgenoot Unibail kwam ook Wereldhave met een outlookverhoging. Dit werd beloond met een koerswinst van 3,5 procent. Daarmee was Wereldhave de koploper in de AScX. Pharming was na een kwartaalupdate de sterkste daler met een verlies van 2,6 procent.

Wall Street

Bij het klinken van de slotgong op het Damrak noteerde de S&P 500 index 0,2 procent hoger en won de Dow Jones zelfs 1,2 procent. De Nasdaq daalde 0,6 procent. Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook verloor na een kwartaalupdate waaruit opnieuw een omzetdaling bleek maar liefst 22 procent.