(ABM FN-Dow Jones) Hieronder volgen de belangrijkste items op de internationale bedrijfsagenda tot en met vrijdag 4 november 2022:

VRIJDAG 28 OKTOBER 2022

07:00 EssilorLuxottica - Cijfers derde kwartaal (Fra)

07:00 Sanofi - Cijfers derde kwartaal (Fra)

07:00 Volkswagen - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:15 Air France-KLM - Cijfers derde kwartaal (Fra)

13:00 AbbVie - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Chevron - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Colgate-Palmolive - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Exxon Mobil - Cijfers derde kwartaal (VS)

MAANDAG 31 OKTOBER 2022

22:00 NXP - Cijfers derde kwartaal (VS)

DINSDAG 1 NOVEMBER 2022

08:00 BP - Cijfers derde kwartaal (VK)

13:00 Eli Lilly - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Pfizer - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 AMD - Cijfers derde kwartaal def. (VS)

22:00 Uber - Cijfers derde kwartaal (VS)

WOENSDAG 2 NOVEMBER 2022

00:00 GlaxoSmithKline - Cijfers derde kwartaal (VK)

13:00 Yum Brands - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Qualcomm - Cijfers derde kwartaal (VS)

DONDERDAG 3 NOVEMBER 2022

07:00 Adecco - Cijfers derde kwartaal (Zwi)

07:00 BMW - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 BNP Paribas - Cijfers derde kwartaal (Fra)

07:00 Telefonica Deutschland - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Uniper - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Zalando - Cijfers derde kwartaal (Dld)

13:00 Moderna - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Nikola - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 DoorDash - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 GoPro - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Starbucks - Cijfers vierde kwartaal (VS)

VRIJDAG 4 NOVEMBER 2022

07:00 Société Générale - Cijfers derde kwartaal (Fra)