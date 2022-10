Dure dollar tempert omzetstijging Mastercard Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Mastercard heeft in het derde kwartaal meer winst behaald, dankzij hogere inkomsten, hoewel de dure dollar de omzetstijging wel drukte. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de Amerikaanse creditcardmaatschappij. Consumenten bleven hun creditcard goed trekken. "Veerkrachtig", zei CEO Michael Mieback hierover. De topman was ook de spreken over het aanhoudende international herstel. Mastercard blijft letten op de impact van de hoge inflatie en andere macro-economische en geopolitieke risico's, aldus het bedrijf. De nettowinst steeg van 2,4 miljard naar 2,5 miljard dollar. De aangepaste winst ging van 2,44 naar 2,58 dollar per aandeel, een plus van 6 procent. De inkomsten van het betaalbedrijf stegen dan ook met 15 procent naar 5,8 miljard dollar. Rekening houdend met wisselkoerseffecten bedroeg de omzetgroei zelfs 23 procent. De markt rekende op een omzet van 5,65 miljard dollar. De betaalvolumes stegen met 11 procent op jaarbasis, of 15 procent in lokale valuta. Het aandeel noteert donderdag een procent lager. Bron: ABM Financial News

