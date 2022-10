Dow en S&P openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een overwegend hogere opening tegemoet, maar de Nasdaq gaat vermoedelijk wel inleveren, in afwachting van resultaten van techreuzen Amazon.com en Apple.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd nagenoeg vlak. Technologiebeurs Nasdaq lijkt 0,5 procent lager te openen en de Dow Jones-index 0,8 procent hoger.

Koersdalingen van technologiebedrijven trokken de S&P500 woensdag omlaag, na teleurstellende resultaten van Alphabet en Microsoft.

Grote techbedrijven hadden de veilige haven moeten zijn voor beleggers, maar handelaren zijn er nu achter dan de hoge waarderingen deze aandelen kwetsbaar maken voor tekenen van structurele of cyclische problemen.

"Het besef is gekomen dat de macht van grote techbedrijven niet immuun is voor een vertraging", zei Susannah Streeter van Hargreaves Lansdown.

De Amerikaanse economie bleek in het derde kwartaal met 2,6 procent gegroeid. Economen hadden gerekend op een stijging van 2,3 procent.

De orders voor duurzame goederen liepen in september met 0,4 procent op, na een stijging van 0,2 procent in augustus. Economen rekenden op een plus van 0,7 procent.

De steunaanvragen in de VS liepen met een bescheiden 3.000 op vorige week.

De olieprijs was min of meer stabiel. Een december-future Texas Intermediate steeg 0,2 procent tot 88,22 dollar. Brent-olie voor december werd 0,3 procent duurder op 94,11 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0007, kort na het rentebesluit van de ECB. Zoals verwacht verhoogde de ECB de rente met 75 basispunten.

Bij sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0081 op de borden voor de euro/dollar.

Een hoog Amerikaans inflatiecijfer, dat vrijdag bekend wordt, en de herhaalde toezegging van de Fed om de rente verder te verhogen zal de zwakte van de dollar een halt toeroepen, voorziet UBS Wealth Management.

Bedrijfsnieuws

Meta, het moederbedrijf van Facebook, heeft woensdagavond de tweede omzetdaling op rij bekendgemaakt. De omzet daalde ruim 4 procent tot 27,7 miljard dollar. Het aandeel Meta lijkt liefst 23 procent lager van start te gaan.

De overname van Twitter door Elon Musk is nabij. Banken zijn begonnen met het overmaken van 13 miljard dollar aan contanten. Musk koopt het socialemediabedrijf voor 44 miljard dollar. Woensdag bezocht Musk het hoofdkantoor van Twitter al. Twitter stijgt voorbeurs een procent.

Honeywell heeft de resultaten in het derde kwartaal hoger zien uitvallen dan verwacht en verhoogde nog eens de outlook voor 2022. Het aandeel Honeywell steeg donderdag bijna 5 procent in de voorbeurshandel.

Ook Merck verhoogde de outlook, na een beter dan verwacht derde kwartaal. Het aandeel zal 1,6 procent hoger openen.

Caterpillar heeft ook in het afgelopen kwartaal de winstverwachtingen van Wall Street overtroffen en zette zelfs een recordwinst in de boeken. Het aandeel Caterpillar steeg voorbeurs 5,6 procent.

McDonald's heeft de analistenverwachtingen voor het derde kwartaal weten te kloppen, ondanks dat de winst en de omzet daalden. Het aandeel McDonald's steeg voorbeurs met 2,3 procent.

Ford stopt met het geautomatiseerde rijden als project, wat wijst op de financiële zwakte van de autofabrikant vergeleken met stadgenoot General Motors. Ford schrijft 2,7 miljard dollar af op zijn Argo-project. Het aandeel start vermoedelijk ruim 2 procent lager.

Comcast heeft miljarden afgeschreven op zijn betaaltelevisiedienst Sky en kende een omzetdaling in het derde kwartaal door een vertraging in het mediasegment. Afgezien van de afwaardering en enkele andere bijzondere posten, was er een nettowinst van 4,2 miljard dollar, of 0,96 dollar per aandeel. Dit was beter dan de analistenverwachting van 3,5 miljard of 0,90 dollar per aandeel. Het aandeel Comcast lijkt 4,0 procent hoger van start te gaan.

Slotstanden

Wall Street eindigde woensdag met verlies, na winsten aan het begin van de week. De S&P 500 index daalde 0,7 procent tot 3.830,60 punten, de Dow Jones index sloot vlak op 31.839,11 punten en de Nasdaq sloot 2,0 procent lager op 10.970,99 punten.