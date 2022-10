Beursblik: ECB houdt vast aan koers

(ABM FN-Dow Jones) De renteverhoging van 75 basispunten vandaag door de Europese Centrale Bank is voor niemand een verrassing, want die stond "nog meer in steen gebeiteld dan de vorige" en diverse ECB-bestuurders hadden al op dit scenario gehint, volgens investeringsstrateeg Altaf Kassam van State Street Global Advisors.

"Vooraf was er nog sprake van een kleine kans op een 'Shock and Awe' verhoging met 100 basispunten, maar dit werd definitief van tafel geveegd nadat maandag bekend werd dat de Europese inkoopmanagersindex (PMI) in oktober voor de vierde maand op rij daalt. Een veeg teken voor een naderende recessie, terwijl er nog weinig zicht is op dalende inflatie", aldus Kassam.

Volgens de marktkenner maakt de ECB zich veel meer zorgen over de inflatie dat de economische groei en laat de torenhoge inflatie "geen ruimte voor een meer accommoderend beleid."

"Tegelijkertijd lieten de verslechterde economische vooruitzichten vrijwel geen ruimte voor een verhoging naar 100 basispunten", aldus Kassam en dus was een verhoging met 75 punten de enige optie voor de centrale bank.

De tweede verhoging met 75 basispunten op rij brengt de depositorente in het midden van de door ECB genoemde bandbreedte van 1 tot 2 procent die wordt beschouwd als een neutrale rente, oftewel een renteniveau waarbij de economie noch gestimuleerd noch afgeremd wordt.

Dat zou volgens Kassam een "natuurlijk punt" moeten zijn om het tempo van de renteverhogingen terug te schroeven, "zeker gezien de grote kans op een recessie in de eurozone in het vierde kwartaal."

Daarom verwacht State Street dat de ECB de rente in december met 'slechts' 50 basispunten verhoogt, "zodat de depositorente tegen het einde van het jaar uitkomt op 2 procent", aldus Kassam.

Volgens de investeringsstrateeg gaat de meeste belangstelling vandaag uit naar de "exitstrategie van de ECB", onder meer in de vorm van kwantitatieve verkrapping, waarover een beslissing vermoedelijk pas in december volgt.

Volgens Carsten Brzeski van ING was de ECB niet eerder zo agressief.

"In iets meer dan drie maanden heeft de ECB de rente met in totaal 200 basispunten verhoogd", waarmee het de scherpste en meest agressieve verhogingscyclus ooit is", aldus de econoom.