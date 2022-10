ECB verhoogt rente met 75 basispunten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft de rente donderdag, zoals verwacht, met 75 basispunten verhoogd. Dit bleek uit het rentebesluit van de ECB. Door de verhoging met 75 basispunten worden de basisherfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit verhoogd tot respectievelijk 2,00, 2,25 en 1,50 procent, met ingang van 2 november 2022. In juli verhoogde de centrale bank de rente voor het eerst in 11 jaar, toen met 50 basispunten. Begin september volgde een verhoging met 75 basispunten. Om 14:45 uur geeft voorzitter Christine Lagarde een toelichting. Volgens Carsten Brzeski van ING was een verhoging met opnieuw 75 punten ook "een uitgemaakte zaak" en dus zal de focus vanmiddag vooral liggen op kwesties waar de ECB nog niet uit is. De econoom wijst onder meer op de overliquiditeit, oftewel er zit meer geld, of liquiditeit, in het totale bankstelsel dan strikt noodzakelijk is. Maar Brzeski wijst ook op kwantitatieve verkrapping en de terminal rate: het renteniveau waarop de ECB stopt met verhogen. "Het economische plaatje is sinds september nauwelijks veranderd. De vertrouwensindicatoren zijn verder gedaald, terwijl harde data wijzen op een zeer lichte krimp van de economie van de eurozone in het derde kwartaal. De groeiprognoses van de ECB voor september, die er zes weken geleden al erg optimistisch uitzagen, zijn zelfs nog minder waarschijnlijk geworden", aldus Brzeski. De euro/dollar noteert rond het rentebesluit op 1,0032. Bron: ABM Financial News

