Comcast boekt miljardenverlies

(ABM FN-Dow Jones) Comcast heeft miljarden afgeschreven op zijn betaaltelevisiedienst Sky en kende een omzetdaling in het derde kwartaal door een vertraging in het mediasegment. Dat bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van het Amerikaanse kabel- en entertainmentbedrijf.

Comcast boekte een verlies van 4,6 miljard dollar, tegen 4 miljard dollar winst een jaar eerder, door de afschrijving van 8,6 miljard dollar.

De afwaardering is het gevolg van de economische situatie in de Europese landen waar Sky actief is. Comcast kocht Sky in 2018 voor een slordige 40 miljard dollar.

Afgezien van de afwaardering en enkele andere bijzondere posten, was er een nettowinst van 4,2 miljard dollar, of 0,96 dollar per aandeel. Dit was beter dan de analistenverwachting van 3,5 miljard of 0,90 dollar per aandeel.

De omzet daalde met 1,5 procent op jaarbasis naar 29,8 miljard dollar.

Het aandeel Comcast lijkt 7,5 procent hoger van start te gaan.