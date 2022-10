Rode cijfers voor Shopify Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Shopify heeft in het derde kwartaal van 2022 meer omzet geboekt, maar leed wel verlies. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de aanbieder van online verkoopplatforms voor derden. De omzet steeg met 22 procent op jaarbasis van 1,1 miljard naar bijna 1,4 miljard dollar. En de omzet werd nog voor 2 procentpunt gedrukt door de dure dollar. De operationele kosten stegen echter ook, van 0,6 miljard naar iets meer dan een miljard dollar. Shopify leed een verlies van 158 miljoen dollar. Dat is een stuk slechter dan de ruim 1,1 miljard dollar winst in het derde kwartaal van 2021. Afgelopen kwartaal boekte Shopify een boekwinst van 172 miljoen dollar op bezittingen en investeringen. Vorig jaar was dit zelfs een boekwinst van 1,3 miljard dollar. In het vierde kwartaal denkt Shopify dat de brutotransactiewaarde sneller zal stijgen dan de Amerikaanse retailmarkt. Ook denkt het bedrijf dat de stijging van de operationele kosten dit kwartaal kleiner zal zijn dan in het derde kwartaal. Shopify rekent voor heel 2022 op een aangepast operationeel verlies. En in het vierde kwartaal zal dit verlies min of meer gelijk zijn aan dat in het derde kwartaal. Het aandeel Shopify noteert donderdag voorbeurs bijna 6 procent hoger. Bron: ABM Financial News

