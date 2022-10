'Margedaling voorzien bij Signify' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) Signify heeft in het derde kwartaal naar verwachting evenveel winst geboekt als een jaar eerder, ondanks een forse omzetstijging. Dat blijkt uit een consensusverwachting van analisten op de website van de Eindhovense lampenfabrikant. De analisten rekenen gemiddeld op een omzet van 1,87 miljard euro, tegen 1,64 miljard euro een jaar eerder. Terwijl de omzet uit conventionele gloeilampen blijft dalen, stijgt de omzet uit digitale LED-lampen en vooral uit de bijbehorende verlichtingssystemen. De vergelijkbare omzetgroei wordt geschat op 3,9 procent. Bij de conventionele verlichting liep de omzet vermoedelijk terug met 15,0 procent. De nettowinst blijft volgens de analisten vrijwel gelijk, op 93 miljoen euro, tegen 94 miljoen euro een jaar eerder. Het aangepaste EBITDA-resultaat klimt evenwel van 182 miljoen naar 193 miljoen euro, terwijl de bijbehorende marge daalt van 11,1 naar 10,3 procent. In het vierde kwartaal zien de analisten een opleving van de marge naar 12,5 procent. Voor heel 2022 rekent het bedrijf op een vergelijkbare omzetgroei van 3 tot 6 procent en een aangepaste EBITDA-marge van 11,0 tot 11,4 procent. De analisten gaan uit van 3,1 procent groei en een marge van 10,7 procent. Verder gaat Signify uit van een vrije kasstroom van 5 tot 7 procent van de omzet. Signify opent vrijdag voorbeurs de boeken. Bron: ABM Financial News

