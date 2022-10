Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag lager in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank en het commentaar van voorzitter Christine Lagarde.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een verlies van 0,4 procent op 408.30 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,6 procent naar 13.119,70 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,7 procent met een stand van 6.231,39 punten. De Britse FTSE steeg 0,2 procent naar 7.073,62 punten. De Bel20 was een uitblinker dankzij goed ontvangen cijfers van AB InBev en Argenx.

Volgens Bernard Keppenne, hoofdeconoom bij CBC Banque, "gaat de ECB niet treuzelen" en de rente met 75 basispunten verhogen, terwijl een verkleining van de balans naar verwachting ook zal worden besproken. "Dit zal pas volgend jaar aan het einde van de renteverkrappingscyclus worden doorgevoerd", voorspelt de econoom van CBC Banque.

Vandaag staan in de VS de wekelijkse steunaanvragen, ingeschat op 220.000 tegen 214.000 een week eerder, de voorlopige groei van de Amerikaanse economie over het derde kwartaal en de orders voor duurzame goederen in september op de agenda.

Olie werd donderdag goedkoper. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het rood op 87,84 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 93,74 dollar werd betaald, een daling van eveneens 0,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0033. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0058 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0081 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Shell heeft in het derde kwartaal van 2022 meer winst geboekt dan een jaar eerder en kondigde aan het dividend steviger te willen verhogen en nog meer eigen aandelen te gaan inkopen. De koers van het aandeel Shell noteerde 3,3 procent hoger.

De omzet van Unilever is in het derde kwartaal sterker dan verwacht gestegen, ondanks dat de volumes daalden. De onderneming verhoogde opnieuw de outlook voor heel dit jaar. De keosr van het aandeel Unilever noteerde 0,1 procent hoger.



Credit Suisse heeft in het derde kwartaal een miljardenverlies geleden en kondigde een nieuwe strategie aan, met onder meer een geplande verkoop van de Amerikaanse zakenbankactiviteiten, kostenbesparingen en een kapitaalverhoging van 4 miljard Zwitserse frank. De koers van het aandeel Credit Suisse noteerde X procent .

In Parijs tekenden zich nogal wat uitschieters af. Zo steeg de koers van het aandeel Carrefour in Parijs ruim 5 procent en moest die van STMicroelectronics 7,5 procent prijsgeven. In Amsterdam lagen de halfgeleiderspecialisten er ook slecht bij. De koerse n van aandelen ASMl en Besi verloren circa 3 procent en ASMI zelfs 7 procent.

In Brussel wonnen de koersen van de aandelen van indexzwaargewichten AB InBev en Argenx 6,5 en 3,1 procent. De kwartaalupdates van de brouwer en de farmaceut werden enthousiast onthaald.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood. Meta, het moederbedrijf van Facebook, dreigt 20 procent lager te openen na cijfers.

De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,7 procent tot 3.830,66 punten, de Dow Jones index sloot vlak op 31.840,04 punten en de Nasdaq sloot 2,0 procent lager op 10.970,99 punten.