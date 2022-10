'Combinatie helpt zowel Aegon als ASR' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASR Nederland

(ABM FN-Dow Jones) De verkoop van de Nederlandse activiteiten van Aegon aan ASR is op korte termijn vooral aantrekkelijk voor de aandeelhouders van Aegon, maar op de middellange termijn zal ASR spekkoper zijn. Dat is de voorlopige conclusie van Berenberg na de verrassende aankondiging donderdag. Aandeelhouders van Aegon krijgen contanten in de vorm van een aandeleninkoop van 1,5 miljard euro, een schuldverlaging van 700 miljoen euro en een verhoging van het beoogde dividend voor 2023 van 0,25 naar 0,30 euro per aandeel. ASR wordt door de overname marktleider in Nederlandse levensverzekeringen en pensioenen, en kan met de pensioenhervorming in Nederland volgens Berenberg sterke groei verwachten. Omdat ASR geheel Nederlands blijft, zal de verzekeraar waarschijnlijk de concurrenten voor blijven met lagere kosten en sterkere groei, denken de analisten. De waardering van de Nederlandse activiteiten lijkt laag, met een koerswinstverhouding van 8,1 na synergievoordelen en een dividendrendement van 4,9 procent. Maar daarbij geldt dat de kern van de levensverzekeringenbedrijf van Aegon bestaat uit een gesloten boek met pensioenen dat op den duur zal krimpen. Vergeleken met de marktwaardering van de activiteiten van ASR, NN Group en Aegon biedt de deal een premie van circa 25 procent, volgens Berenberg. Het aandeel Aegon stond donderdag bijna 6 procent hoger op 4,63 euro na de overname, na een nog iets positievere openingskoers. ASR Nederland zag de openingswinst in enkele uren handel verdampen en noteert inmiddels nog maar 1,4 procent hoger op 43,08 euro, na een piek op 46,08 euro in de eerste minuten van de handelsdag. Bron: ABM Financial News

