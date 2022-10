Valuta: euro wacht op Lagarde Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag nog altijd boven pariteit ten opzichte van de dollar en de ingezette opwaartse trend kan aan kracht winnen als de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde vandaag in het commentaar op het rentebesluit aangeeft niet bang te zijn om maatregelen te nemen die nodig zijn de inflatie te beteugelen. "Een verhoging met 75 basispunten is ingeprijsd", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Mocht Lagarde zich zogezegd hawkish uiten, dan kan de euro zo naar 1,02 dollar, zeker als de Amerikaanse macro-economische data zo slecht blijven als ze deze week tot nu toe bleken te zijn", aldus Van der Meer. Lagarde spreekt vanmiddag om 14.30 uur. Na vandaag verschuift de aandacht wat Van der Meer betreft naar de de Duitse inflatie in oktober en de kerninflatie van de Verenigde Staten in september, die de publicatie van de inkomens en uitgaven van de Amerikanen begeleid en geldt als de voornaamste maatstaf voor het beleid van de Federal Reserve. Het Duitse consumentenvertrouwen kwam voor november nipt beter uit dan het dieptepunt van een maand eerder. Vandaag staan voor de VS de wekelijkse steunaanvragen, ingeschat op 220.000 tegen 214.000 een week eerder, de voorlopige groei van de Amerikaanse economie over het derde kwartaal en de orders voor duurzame goederen in september op de agenda. De euro noteerde donderdag 0,3 procent lager op 1,0054 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8676 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,3 procent en noteerde op 1,1589 dollar. Bron: ABM Financial News

