Vlakke AEX na cijferregen

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef donderdagochtend dicht bij huis, na een enorme reeks bedrijfscijfers. Rond de klok van elf uur daalde de AEX 0,2 procent op 663,47 punten. De index hield het hoofd boven water door onder meer een koerswinst van Shell na cijfers en van Aegon na de bekendmaking dat de verzekeraar zijn Nederlandse activiteiten wil onderbrengen bij ASR Nederland. ASML en ASMI hielden een verdere stijging van de AEX tegen met verliezen oplopend tot vijf procent. Cijfers van ASMI vielen eerder deze week niet bepaald in de smaak. Ook diverse resultaten van techreuzen op Wall Street woensdagavond hielpen het sentiment niet. "Vooral Meta Platforms liet gisteren teleurstellende resultaten zien", aldus beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx. "De resultaten van Meta voorspellen onheil voor bedrijven die actief zijn in online advertising. Nieuwe privacy updates en een loerende recessie zorgen voor een implosie van deze inkomstenstroom", aldus de expert van Lynx. Het aandeel Meta lijkt vanmiddag bijna 20 procent lager te openen. Alphabet leverde met bijna 10 procent ook flink in na cijfers. "Voorlopig laten de Big Tech aandelen het afweten." Naast een reeks cijfers, maken beleggers zich ook op voor het rentebesluit van de Europese Centrale Bank vanmiddag. "De eurozone koerst overduidelijk richting een recessie op basis van de laatste macrocijfers", aldus analisten van SEB. "Het zal echter tijd kosten voordat de ECB kan concluderen dat de economie en arbeidsmarkt voldoende zijn afgekoeld om de zorgen over de inflatie te laten varen." SEB verwacht dat de ECB de rentes vanmiddag én in december met 75 basispunten zal verhogen, gevolgd door een verhoging van 50 basispunten in februari volgend jaar. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0055. De olieprijzen daalden fractioneel tot krap 88 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen won Shell 2,8 procent na cijfers. De energiereus boekte in het derde kwartaal van 2022 meer winst dan een jaar eerder en kondigde aan het dividend steviger te willen verhogen en nog meer eigen aandelen te gaan inkopen. "Onze verwachting is dat het aandeel Shell aantrekkelijk zal blijven voor beleggers zolang de energieprijzen hoog blijven en een groot deel van de winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders", aldus marktanalist Jean-Paul van Oudheusden van eToro. Aegon was in de AEX echter koploper met een koerswinst van 5,4 procent, na de bekendmaking van de overname van Aegon Nederland door ASR Nederland. Met het afstoten van de Nederlandse activiteiten, wordt Aegon steeds meer een Amerikaans bedrijf, zo stelde analist Jason Kalamboussis van ING. Unilever zag een outlookverhoging beloond met een bescheiden, terwijl de outlookverhoging van Unibail-Rodamco een winst van 1,6 procent opleverde. Unilever verwacht dit jaar een onderliggende omzetgroei te realiseren van meer dan 8 procent tegen de eerdere verwachting van meer dan 6,5 procent, terwijl Unibail nu rekent op een aangepaste terugkerende winst van minimaal 9,10 euro per aandeel. Eerder werd nog uitgegaan van minimaal 8,90 euro. In de AMX won ASR Nederland 0,4 procent na de bekendmaking van de deal met Aegon. Flow Traders klom 12,4 procent na cijfers. Corbion steeg 1,0 procent na cijfers, terwijl Arcadis juist 5,3 procent inleverde. In de AScX daalde Pharming 1,2 procent na een kwartaalupdate, waaruit bleek dat de nettowinst bijna verdubbelde in de eerste negen maanden van dit jaar. Wereldhave steeg 1,3 procent, eveneens na resultaten. Bron: ABM Financial News

