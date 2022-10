'Shell beloont aandeelhouder' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Shell International Limited

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft in het derde kwartaal de recordwinst uit het tweede kwartaal niet weten te evenaren, maar dat was ook niet verwacht. Dit schrijft analist Michael Hewson van CMC Markets donderdag. De meeste winst dankt Shell aan Upstream en Intergrated Gas, hoewel die laatste tak wel ondermaats presteerde volgens Hewson. Een tegenvaller noemde Hewson dat de nettoschuld in het derde kwartaal steeg, ten opzichte van het tweede. Maar met 48,3 miljard dollar ligt de schuld nog altijd veel lager dan de 75 miljard dollar voor de coronacrisis. Shell kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van 4 miljard dollar. Dat is wel minder dan het juist afgeronde inkoopprogramma van 6 miljard dollar. Maar het dividend stijgt ook met 15 procent, aldus Hewson. "Shell heeft, net als alle grote oliemaatschappijen, dit jaar een grote stijging van zowel de inkomsten als winst gezien, en dit wordt weerspiegeld in de aandelenkoers die vandaag hoger is, na een nieuwe aandeleninkoop", concludeerde Hewson. Het aandeel Shell wint 2,9 procent. Bron: ABM Financial News

