Degroof Petercam verlaagt koersdoel Arcadis

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft donderdag het koersdoel voor Arcadis verlaagd van 47,00 naar 43,00 euro bij handhaving van het Houden-advies. Arcadis heeft een sterk derde kwartaal achter de rug, zo oordeelde analist Luuk van Beek. De autonome groei van 11 procent noemde hij indrukwekkend, terwijl de analist ook wees op de autonome groei van het orderboek in alle segmenten. De analist wees wel op een eenmalige provisie van 49 miljoen voor overnamekosten en een verlies op de desinvestering van de activiteiten in Singapore, Maleisië, Hongkong, Zwitserland en Frankrijk. Ook merkte de analist op dat CEO Peter Oosterveer terugtreedt in mei volgend jaar. COO Alan Brookes zal het stokje overnemen. "Een ietwat onhandige timing voor een wisseling van de wacht", zo oordeelde Van Beek. "Het bedrijf heeft net twee grote overnames aangekondigd na jaren zonder dergelijke deals. We hadden gehoopt dat Oosterveer aan het roer zou staan bij de integratie van die overnames. Het trackrecord van Arcadis in het integreren van acquisities is gemengd, maar Oosterveer heeft hier een sterke reputatie in opgebouwd." De analist verlaagde het koersdoel vanwege de gestegen rentes en een verandering in de waardering van sectorgenoten. Verder verwacht de analist geen grote wijzigingen aan te hoeven brengen in zijn taxaties. Het aandeel Arcadis daalde donderdagochtend met 1,9 procent tot 34,16 euro. Bron: ABM Financial News

