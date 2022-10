ING: obligatiemarkt verrast bij Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders heeft de verwachtingen ruim overtroffen in het derde kwartaal, dankzij een sterke marge in Europa, waar bovendien ook marktaandeel werd gewonnen. Dat stelde ING donderdag in een reactie op de cijfers.

De netto handelsinkomsten van 112 miljoen euro waren 40 procent hoger dan de consensusverwachting.

De grotere activiteit in de obligatiemarkt was de voornaamste reden voor deze meevaller. Deze markt was in het voorgaande anderhalf jaar op sterven na dood, maar nu de centrale banken de rente razendsnel zijn gaan verhogen, is er opeens weer veel leven in de brouwerij. Die opleving zal in de toekomst niet op dit niveau standhouden, waarschuwde analist Reg Watson van ING.

De marge, of revenue capture, in Europa was 4,9 basispunten, fors hoger dan de 2,6 basispunten die analisten hadden voorzien.

In Amerika was de marge veel lager, met 0,7 basispunten, waar analisten op 0,8 rekenden, en waren de inkomsten licht lager dan verwacht. De marge in Azië was 5,0 basispunten, maar hier was het inkomen met 10 miljoen euro fors lager dan de verwachting van 15 miljoen euro.

De kosten stegen mede door hogere bonussen voor medewerkers, in verband met het sterke resultaat. Desondanks was het EBITA-resultaat met 48 miljoen euro ruim hoger dan de verwachting van 26 miljoen euro.

ING heeft een Houden advies met een koersdoel van 17,92 euro. Het aandeel Flow Traders stond donderdag 12,7 procent hoger op 23,38 euro.