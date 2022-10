Intertrust boekt sterke groei Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Intertrust heeft in het derde kwartaal aanzienlijk meer omzet geboekt, terwijl de onderliggende omzetgroei werd gestuwd door sterke groei bij de investeringsfondsen in de Verenigde Staten en Luxemburg. Dat maakte het trustkantoor donderdagochtend bekend. De omzet steeg met 13,4 procent tot 159,0 miljoen euro. De onderliggende omzetgroei bedroeg 8,2 procent. De Amerikaanse Fund Services en Luxemburg overlegden dubbelcijferige groeipercentages, terwijl ook de Kaaimaneilanden weer groei lieten zien en de rest van de wereld zich volgens Intertrust solide ontwikkelde. In Nederland was er nog wel een omzetdaling. Voor de eerste negen maanden zit Intertrust nu op een groei van 8,3 procent tot 459 miljoen euro en een onderliggende groei van 4,2 procent. Topman Shankar Iyer sprak van versnelde omzetgroei in het derde kwartaal en zei uit te kijken naar de afronding van de overname door CSC. Het overnamebod loopt zoals gepland en beleggers kunnen hun aandelen aanmelden tot en met 31 oktober. De aangepaste EBITA was 42,0 miljoen euro, met een marge van 26,4 procent in het derde kwartaal. Intertrust investeerde in het rekruteren en trainen van nieuwe werknemers. Ook waren er eenmalige reparatiekosten van 4,4 miljoen euro. In de eerste negen maanden was de EBITA-marge 25,1 procent. Bron: ABM Financial News

