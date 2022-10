Core Laboratories boekt meer winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Core Laboratories heeft het afgelopen kwartaal een fors hogere nettowinst geboekt dankzij een gestegen omzet. Dit bleek uit cijfers van de dienstverlener aan de olie- en gassector met een notering op het Damrak. "Wat betreft de resultaten van Core in het derde kwartaal van 2022, hebben we een opeenvolgende verbetering van omzet, bedrijfsresultaat, marges en winst per aandeel gerealiseerd", zei CEO Larry Bruno. "De verbeteringen op kwartaalbasis werden aangejaagd door stabiele Amerikaanse activiteiten en toegenomen internationale activiteiten", voegde hij toe. Wel wees Bruno op de onzekere impact van de oorlog in Oekraïne. "De oorlog creëert onzekerheden voor de groeivooruitzichten in deze specifieke regio's." Core Laboratories boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 7,5 miljoen dollar, ofwel 0,16 dollar per aandeel, in vergelijking met krap 0,9 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Core realiseerde een omzet van 126,0 miljoen dollar, in vergelijking met 118,0 miljoen dollar een jaar eerder en 120,9 miljoen dollar in het tweede kwartaal van dit jaar. De vrije kasstroom kwam na negen maanden uit op 3,6 miljoen dollar. Daaraan droeg het derde kwartaal 3,1 miljoen dollar bij. Voor het lopende vierde kwartaal wordt door Core een omzet voorzien van 126 tot 131 miljoen dollar met een nettowinst van 0,17 tot 0,21 dollar per aandeel. Ook wil Core, net als in het afgelopen kwartaal, een dividend uitkeren van 0,01 dollar per aandeel. Bron: ABM Financial News

