Vastrentende markt stuwt omzet en resultaat Flow Traders

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders heeft in het derde kwartaal fors meer inkomsten geboekt dan analisten hadden verwacht, dankzij goede prestaties op de vastrentende markt, en kondigde een grotere aandeleninkoop aan. Dit bleek donderdag bij de kwartaalcijfers. De genormaliseerde netto handelsinkomsten stegen met 33 procent, van 84 miljoen naar bijna 112 miljoen euro, dankzij sterke groei in de Europese markt, terwijl de inkomsten in de Amerika's en Azië juist fors daalden. Analisten rekenden vooraf gemiddeld op een licht lagere handelsomzet van 80 miljoen euro, met vlakke inkomsten in Europa en Azië en een daling in Amerika. "Dit kwartaal bood verder bewijs voor de nauwgezette uitvoering van onze strategische groei-agenda, vooral bij vastrentend", zei CEO Dennis Dijkstra. "Onze liquiditeitsverschaffing over de hele vastrentende ruimte waaronder ETFs, bedrijfsobligaties en staatsleningen van opkomende markten wordt nog steeds positief ontvangen door kopers". Ook kreeg Flow Traders een licentie waarmee het bedrijf de Chinese markt op wil. Het bedrijf gaat zijn aandeleninkooppprogramma uitbreiden tot 40 miljoen euro, om het rendement voor aandeelhouders te vergroten. Onder dit programma is inmiddels voor 9,1 miljoen euro ingekocht. Het genormaliseerde EBITDA-resultaat dat als basis dient voor de nettowinst, was 48,8 miljoen euro, ruim hoger dan de verwachting van analisten van 29 miljoen euro. De genormaliseerde winst kwam uit op 34,5 miljoen euro, een stijging van 32 procent op kwartaalbasis. Na negen maanden ligt de winst op bijna 117 miljoen euro. Het verhandelde volume van 409 miljard euro pakte licht lager uit dan de analistenconsensus die rekende op 414 miljard euro, en was ook lager dan de 449 miljard euro in het tweede kwartaal. Flow Traders zag in september chief risk officer Britta Achmann vertrekken, een dag nadat het bedrijf een nieuwe managementlaag onder het bestuur creëerde. Flow Traders kondigde onlangs ook de oprichting van een houdstermaatschappij op Bermuda aan. Dit zou de strategische groeimogelijkheden aanzienlijk vergroten, verwacht de flitshandelaar. Bron: ABM Financial News

