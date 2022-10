AEX vermoedelijk lager van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs doet donderdag naar verwachting bij de opening een stapje terug, na de winsten eerder deze week. Futures op de AEX index noteren uur voor de beursgong op een verlies van minder een half procent.

Op het Damrak is vandaag sprake van een enorm drukke cijferdag met resultaten van onder meer de indexzwaargewichten Shell en Unilever. Daarnaast werd vanochtend bekend dat verzekeraar ASR Nederland het Nederlandse dochterbedrijf van Aegon overneemt.

Woensdag koerste de AEX het grootste deel van de handelsdag nog flink in het rood na vooral negatief ontvangen rapportages van Heineken en ASMI, maar dankzij een eindspurt wist de index het verlies toch bijna helemaal te neutraliseren met een slotstand op 665,63 punten.

Op Wall Street sloot techindex Nasdag donderdagavond twee procent lager, nadat de bedrijfsresultaten van onder andere Alphabet en Microsoft beleggers redenen gaven om zich zorgen te maken. Alphabet verloor ruim 9 procent en Microsoft ruim 7 procent. De meer traditioneel samengestelde Dow Jones index sloot juist onveranderd.

Op weekbasis noteert de Nasdaq index evenwel nog steeds ongeveer een procent hoger, terwijl de breder samengestelde S&P 500 op een plus van ruim twee procent staat.

"Beleggers verkeren nog steeds in onzekerheid en willen duidelijkheid over de bedrijfswinsten en wat de Federal Reserve in de toekomst gaat doen", zei Adam Sarhan, CEO van 50 Park Investments. “Vergeet niet dat de markt een toekomstgericht mechanisme is en dat de winstrapportages ons vertellen wat er in het verleden is gebeurd. Beleggers willen duidelijkheid en zekerheid. Op dit moment is er nog veel onzekerheid op meerdere niveaus.”

Donderdag nabeurs maakte Meta, moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp, een ruime winsthalvering over het afgelopen kwartaal bekend. Topman Mark Zuckerberg sprak in een toelichting van uitdagingen op korte termijn op het gebied van omzet, terwijl de fundamenten volgens hem nog steeds aanwezig zijn voor verdere groei op langere termijn. Het aandeel, dat dit jaar al meer dan 60 procent van zijn beurswaarde heeft verloren, koerste in de elektronische handel nabeurs met nog eens 20 procent lager.

Futures op de Amerikaanse aandelenindices noteren vanochtend toch in het groen.

Op het bedrijfsvlak wordt de aandacht vandaag verlegd naar de cijfers van de Amerikaanse giganten Apple en Amazon. Ook onder meer Intel, McDonald’s, Merck en Caterpillar staan op de agenda.

In Azië koersen de beurzen in Hongkong en Seoel vanochtend grofweg anderhalf procent hoger. De Chinese techgigant Alibaba klimt ongeveer 8 procent, terwijl het Zuid-Koreaanse Samsung na cijfers nipt in het groen noteert. Tokio en Shanghai noteren vrijwel onveranderd.

De decemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag in New York 3,0 procent in het groen op 87,91 dollar. In de Aziatische handel vanochtend stijg de future met 0,3 procent verder.

De euro koerst daarnaast sinds gisteren weer boven pariteit ten opzichte van de dollar. Vanochtend noteerde het muntpaar op 1,0075.

Bedrijfsnieuws

ASR Nederland wil de Nederlandse tak van Aegon overnemen. De combinatie moet een leidende positie opleveren op de Nederlandse markt voor pensioenen, levensverzekeringen en niet-levensverzekeringen. Aegon zal een strategisch belang van 29,99 procent in ASR krijgen, naast 2,5 miljard euro in contanten.

Unibail-Rodamco-Westfield boekte in de eerste negen maanden van 2022 hogere huurinkomsten en verhoogde de outlook voor het hele boekjaar.

Corbion zag in de eerste negen maanden van dit jaar de omzet en het resultaat oplopen, maar de marge met 100 basispunten dalen.

Wereldhave behaalde in het derde kwartaal van dit jaar naar eigen zeggen sterke operationele resultaten, waardoor de outlook voor heel 2022 omhoog kon.

Arcadis boekte in het derde kwartaal van 2022 meer omzet dankzij een aanhoudende sterke vraag.

Voorbeurs openen ook zwaargewichten Shell en Unilever nog de boeken.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde woensdag 0,7 procent tot 3.830,66 punten, de Dow Jones index sloot vlak op 31.840,04 punten en de Nasdaq sloot 2,0 procent lager op 10.970,99 punten.