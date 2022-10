Pharming boekt lichte omzetgroei Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Pharming heeft over de eerste negen maanden van dit jaar een lichte omzetgroei geboekt, terwijl de nettowinst verdubbelde. Dat maakte het biotechbedrijf uit Leiden donderdag bekend. De omzet steeg in de afgelopen negen maanden op jaarbasis met 3 procent tot 151 miljoen dollar, ondanks uitdagende omstandigheden, meldde CEO Sijmen de Vries. Het bedrijfsresultaat steeg met 86 procent tot 28,4 miljoen dollar. De nettowinst steeg 104 procent, van 13,9 miljoen een jaar eerder naar 28,3 miljoen dollar, dankzij 13,8 miljoen dollar aan overige inkomsten door een afgenomen minderheidsbelang in BioConnection. De verwaterde winst per aandeel steeg met 122 procent tot 0,04 dollar. De operationele kosten stegen met krap 10 miljoen dollar tot circa 127 miljoen dollar, door hogere uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling, en de voorbereiding van de lancering van leniosilib. Ook stegen de reiskosten na de coronacrisis. Naast de verkoop van Ruconest en de geplande commercialisering van leniosilib ontwikkelt Pharming zijn pijplijn met een grotere en hernieuwde focus op zeldzame ziekten. Dat kan zowel door interne ontwikkelingsprojecten, als door licenties op nieuwe medicijnen in gevorderde fase van ontwikkeling en overnamemogelijkheden, aldus Pharming. Zo nodig zal voor overnames aanvullende financiering op de kapitaalmarkten worden gezocht, meldde het bedrijf. Meer gedetailleerde plannen volgen bij de jaarcijfers, kondigde Pharming aan. Outlook Pharming verwacht dat de omzet uit Ruconest dit jaar groeit met een enkelcijferig percentage. Dit zal schommelen van kwartaal tot kwartaal. Als de Amerikaanse toezichthouder FDA leniosilib positief beoordeelt dan voorziet Pharming marktgoedkeuring aan het einde van het eerste kwartaal van 2023. Het middel kan dan in het tweede kwartaal op de markt worden gebracht. In Europa zou de goedkeuring tegen het einde van het eerste halfjaar kunnen komen als er een positief advies wordt gegeven. De eerste commerciële lanceringen volgen dan in de tweede helft, evenals een aanvraag voor de Britse markt. Bron: ABM Financial News

