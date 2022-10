ASR neemt activiteiten Aegon Nederland over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) ASR Nederland wil de Nederlandse tak van Aegon overnemen. Dit bevestigde Aegon donderdagochtend, na berichtgeving in het Financieele Dagblad. De combinatie moet een leidende positie opleveren op de Nederlandse markt voor pensioenen, levensverzekeringen en niet-levensverzekeringen. Aegon zal een strategisch belang van 29,99 procent in ASR krijgen, naast 2,5 miljard euro in contanten. De transactie stelt Aegon in staat om zijn strategie om kapitaal vrij te maken uit volgroeide activiteiten. Aegon streeft naar een leidende positie in markten waar de verzekeraar goed is gepositioneerd. Aegon wil van de verkoopopbrengst 1,5 miljard euro terug laten vloeien naar de aandeelhouders en tevens de schulden met 700 miljoen euro afbouwen. De verzekeraar ziet ook ruimte om de doelstelling voor het dividend in 2023 te verhogen van 0,25 tot 0,30 euro per aandeel. De totale investering bedraagt voor ASR ongeveer 4,3 miljard euro en ASR rekent op een organische kapitaalcreatie van de combinatie in 2025 van naar verwachting ongeveer 1,3 miljard euro, waarvan ongeveer 600 miljoen euro uit de Aegon Nederland-activiteiten inclusief de verwachte synergiën. ASR stelt een dividendverhoging van 12 procent tot 2,70 euro per aandeel voor boekjaar 2022 voor, en een dividendgroei per jaar tot 2025 van 5 tot 10 procent. Het aandeleninkoopprogramma is door ASR stopgezet. Bron: ABM Financial News

