Wereldhave verhoogt outlook

(ABM FN-Dow Jones) Wereldhave heeft in het derde kwartaal van dit jaar naar eigen zeggen sterke operationele resultaten geboekt, waardoor de outlook voor heel 2022 omhoog kon. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van het vastgoedfonds.

CEO Matthijs Storm sprak van sterke resultaten in een volatiele en onzekere macro-economische markt, mede dankzij het defensieve profiel van Wereldhave. De bezoekersaantallen en omzet liggen inmiddels weer op het niveau van voor de corona-uitbraak, voegde de topman toe. "De desinvestering van negen panden in de afgelopen twee jaar heeft bovendien de balans significant verbeterd", zei Storm bovendien.

De topman bevestigde tevens dat het afschaffen van het fbi-regime in Nederland 3 tot 4 miljoen euro per jaar zal kosten.

Dankzij de sterke verhuurresultaten, kon Wereldhave de outlook voor het direct resultaat per aandeel dit jaar opnieuw verhogen. Het vastgoedfonds mikt nu op een direct resultaat per aandeel van 1,60 tot 1,65 euro, waar eerder nog werd gemikt op 1,55 tot 1,65 euro. Het vastgoedfonds verhoogde deze bandbreedte dit jaar al tweemaal. Aan begin van het jaar stond de outlook nog op 1,40 tot 1,50 euro per aandeel.

"Bovendien blijven we vertrouwen houden dat we de geraamde winstgroei van 4 tot 6 procent kunnen behalen in 2023", aldus Storm.

De nettohuurinkomsten daalden in de eerste negen maanden van dit jaar op jaarbasis met 9,8 procent naar 85,0 miljoen euro. In het derde kwartaal zei Wereldhave wel te hebben geprofiteerd van een indexatie, verbeteringen in de bezettingsgraad en een beperktere impact van de coronacrisis.

Wereldhave boekte in de afgelopen negen maanden een direct resultaat van 60,1 miljoen euro. Het indirecte resultaat, dat bepaald wordt door de waarde van het vastgoed, kwam uit op 5,9 miljoen euro, na een negatief resultaat van 290 miljoen euro een jaar eerder vanwege afschrijvingen, waardoor het totale resultaat in de afgelopen periode 66,0 miljoen euro bedroeg. Dit was een jaar eerder nog een verlies van 221,6 miljoen euro.

Per aandeel bedroeg het directe resultaat 1,24 euro en het indirecte resultaat 0,02 euro. Een jaar eerder was dit respectievelijk 1,47 positief en 7,17 euro negatief.