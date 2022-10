Update: ASR neemt Aegon Nederland over

(ABM FN-Dow Jones) ASR Nederland wil de Nederlandse tak van Aegon overnemen. Dit maakten de twee verzekeraars donderdag bekend.

De combinatie moet een leidende positie opleveren op de Nederlandse markt voor pensioenen, levensverzekeringen en niet-levensverzekeringen.

Aegon zal een strategisch belang van 29,99 procent in ASR krijgen, naast 2,5 miljard euro in contanten.

De transactie stelt Aegon in staat om zijn strategie om kapitaal vrij te maken uit volgroeide activiteiten. Aegon streeft naar een leidende positie in markten waar de verzekeraar goed is gepositioneerd. Aegon wil van de verkoopopbrengst 1,5 miljard euro terug laten vloeien naar de aandeelhouders en tevens de schulden met 700 miljoen euro afbouwen. De verzekeraar ziet ook ruimte om de doelstelling voor het dividend in 2023 te verhogen van 0,25 tot 0,30 euro per aandeel.

ASR investeert ongeveer 4,3 miljard euro. De verzekeraar verwacht dat de combinatie in 2025 ongeveer 1,3 miljard euro autonoom kapitaal zal genereren, waarvan ongeveer 600 miljoen euro uit Aegon Nederland, met inbegrip van de verwachte synergieën.

ASR wil in 2022 het dividend met 12 procent verhogen tot 2,70 euro en in de volgende jaren tot 2025 met nog eens 5 tot 10 procent per jaar. Het aandeleninkoopprogramma is door ASR stopgezet.

Met het afstoten van de Nederlandse activiteiten, wordt Aegon steeds meer een Amerikaans bedrijf, stelde analist Jason Kalamboussis van ING donderdag. "Aegon bewandelt grofweg dezelfde route als Prudential UK en kan uiteindelijk een op zichzelf staande Amerikaanse levensverzekeraar worden", aldus Kalamboussis. De vraag is of het hoofdkantoor straks nog wel in Nederland zal staan. De analist zegt verrast te zijn door de timing van de deal en de transactie zelf, hoewel "een dergelijk deal" al wel was voorzien. ING had blijkbaar eerder een omgekeerde transactie verwacht. "In plaats van ASR over te nemen, heeft Aegon besloten de Nederlandse markt te verlaten om een Amerikaanse levensverzekeraar te worden", concludeerde de analist.

De deal is op korte termijn vooral aantrekkelijk voor de aandeelhouders van Aegon, maar op de middellange termijn zal ASR spekkoper zijn, concludeerde Berenberg na de verrassende aankondiging donderdag.

Aandeelhouders van Aegon krijgen cash middels de aandeleninkoop, een schuldverlaging en een hoger dividend.

ASR wordt marktleider in Nederlandse levensverzekeringen en pensioenen en kan met de pensioenhervorming in Nederland volgens Berenberg sterke groei verwachten.

"De combinatie kan de hele Nederlandse pensioenmarkt bestrijken", zei CEO Jos Baeten in een toelichting tegen ABM Financial News. Hij werkte met topman Lard Friese van Aegon een paar maanden aan de overname, die voor de markt als een verrassing komt.

De waardering van de Nederlandse activiteiten lijkt laag, maar daarbij geldt dat de kern van de levensverzekeringenbedrijf van Aegon bestaat uit een gesloten boek met pensioenen dat op den duur zal krimpen. Vergeleken met de marktwaardering van de activiteiten van ASR, NN Group en Aegon biedt de deal een premie van circa 25 procent, volgens Berenberg.

ASR en NN Group hebben straks marktaandelen van 25 en 28 procent op de Nederlandse verzekeringsmarkt, gevolgd door Achmea met 17 procent. "Dan rekenen we de zorgverzekeringen niet mee", zei Baeten. "We willen liever gezien worden als de beste verzekeraar, dan dat het belangrijk is of we straks nummer één of nummer twee zijn", aldus de topman

ASR gaat naar aanleiding van de fusie naar een andere regime voor de solvabiliteit. Tot nu had ASR altijd een standaardmodel voor de berekening van het benodigde bufferkapitaal, wat door analisten positief werd beoordeeld, omdat dit een behoudend en dus veilige kapitaalbeleid met zich meebracht. "We hebben altijd gezegd dat een overname een reden kon zijn om over te stappen naar een gedeeltelijk intern model. Die situatie is er nu en we willen daar de komende jaren naartoe werken", aldus Baeten.

De overnameplannen moeten eerst overigens nog goedgekeurd worden door de toezichthouder, benadrukt de topman. Maar als het zo ver komt, kan een meer op maat gesneden solvabiliteitsmodel een positieve impact hebben op de solvabiliteitspercentages. "Maar het is te vroeg om daar een cijfer op te plakken."

Het aandeel Aegon stond donderdag ruim 6 procent hoger op 4,67 euro na het overnamebericht. ASR Nederland noteert 4,8 procent in de plus op 44,53 euro.



Update: om informatie toe te voegen.