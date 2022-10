Europese beurzen openen in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet, in afwachting van de ECB en een stevig gevulde bedrijfsagenda.

IG Markets voorziet een openingsverlies van 34 punten voor de Duitse DAX, een min van 11 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 17 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag toch hoger gesloten.

Beleggers proberen in te schatten wat de plannen van de Federal Reserve zijn met het oog op de toekomstige renteverhogingen en of die wellicht een tempo lager schakelen vanwege tegenvallende bedrijfsresultaten van grote techbedrijven.

Daarnaast is de markt in afwachting van het ECB-rentebesluit van donderdag. Sprekers van de ECB hebben hun agressieve commentaar van de afgelopen weken niet aangescherpt, zei Algebris Investments. "Als zodanig is er op rentevlak ruimte voor een verrassing."

Vermoedelijk verhoogt de ECB de rente nog eens met 75 basispunten. "Een uitgemaakte zaak", vindt econoom Carsten Brzeski van ING. Hij is vooral benieuwd naar zaken waarover nog geen overeenstemming is, zoals over de overliquiditeit - oftewel er zit meer geld – of liquiditeit – in het totale bankstelsel dan strikt noodzakelijk is, maar ook op kwantitatieve verkrapping en de terminal rate: het renteniveau waarop de ECB stopt met verhogen.

Bedrijfsnieuws

Deutsche Bank boekte in het derde kwartaal een hoger dan voorziene winst en handhaafde de outlook voor heel het jaar. Het aandeel steeg 1,3 procent.

BASF zag de resultaten in het derde kwartaal flink dalen, maar handhaafde desondanks de outlook voor heel dit jaar. Het aandeel verloor 1,3 procent.

Carlsberg heeft in het derde kwartaal een flinke volumegroei geboekt en besloot de outlook voor heel dit jaar te verhogen. Het aandeel Carlsberg noteerde desondanks 1,9 procent lager.

Sectorgenoot Heineken zag in het derde kwartaal de bierverkoop, zoals verwacht, flink stijgen, vooral door een post-coronaherstel in Azië, maar de volumes bleven wel achter op de analistenverwachtingen. Heineken sloot 5,4 procent lager.

ASM International behaalde in het derde kwartaal een hogere omzet dan het bedrijf zelf verwachtte, terwijl de orderinstroom terugviel als gevolg van de verwachte negatieve impact van nieuwe Amerikaanse exportbeperkingen naar China. Het aandeel verloor 7,8 procent.

KPN overtrof in het derde kwartaal van 2022 de analistenverwachtingen, waarbij de winst onverwachts steeg. Het aandeel sloot vlak, nu de outlook voor 2023 is losgelaten.

In Parijs daalde het aandeel Michelin met 1,7 procent na de verlaagde prognose voor de vrije kasstroom voor dit jaar, die dinsdag nabeurs bij de kwartaalcijfers bekend werd gemaakt. Koerswinst was er voor het aandeel Alstom. Het aandeel steeg bijna 5,0 procent.

In Frankfurt ging Zalando aan kop met een winst van ruim 6,0 procent. Fresenius steeg ruim 4,0 procent, terwijl RWE circa 1,0 procent verloor.

Euro STOXX 50 3.605,31 (+0,6%)

STOXX Europe 600 410,31 (+0,7%)

DAX 13.195,81 (+1,1%)

CAC 40 6.276,31 (+0,4%)

FTSE 100 7.056,07 (+0,6%)

SMI 10.817,21 (+0,4%)

AEX 665,63 (-0,1%)

BEL 20 3.533,56 (-0,2%)

FTSE MIB 22.389,78 (+0,5%)

IBEX 35 7.870,60 (+1,0%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag in de plus, nadat zij woensdag lager sloten.

Technologieaandelen daalden woensdag scherp nadat de bedrijfsresultaten van onder andere Alphabet, Microsoft en Texas Instruments beleggers genoeg redenen gaven om zich zorgen te maken. Alphabet verloor ruim 9,0 procent, Snap daalde 0,5 procent en Amazon noteerde bijna 4,0 procent lager.

"Deze bedrijven zijn echt belangrijke graadmeters op het gebied van reclame en goederen- en dienstenstromen", zei marktanalist Fahad Kamal van Kleinwort Hambros. "Als de advertentiegroei vertraagt, vergroot dat de angst voor een vertraging van de inkomsten", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd woensdag in de VS bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 1,7 procent. De marktindex daalde van 204,6 naar 201,1.

Er zijn in september 0,9 procent minder eengezinswoningen verkocht in de Verenigde Staten dan een maand eerder. In totaal werden 603.000 nieuwe eengezinswoningen verkocht.

De decemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 3,0 procent, ofwel 2,59 dollar, hoger op 87,91 dollar op de New York Mercantile Exchange, hoewel uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

Op macro-economisch vlak staan woensdag in de VS een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en economische groeicijfers over het derde kwartaal, gevolgd door de orders duurzame goederen.

Bedrijfsnieuws

Boeing meldde woensdag een miljardenverlies op defensie-orders, doordat hogere kosten niet konden worden doorberekend. Het verlies van 6,18 dollar per aandeel stak schril af bij de analistenconsensus van een winst van 0,13 dollar. Het aandeel daalde ruim 8,0 procent.

Kraft Heinz deed het juist beter dan verwacht, met een omzetgroei van 6,3 naar 6,5 miljard dollar, waar een vlakke omzet was voorzien. De winst per aandeel daalde van 0,65 naar 0,63 dollar maar er was gerekend op 0,56 dollar, dus dat viel ook mee. Het aandeel verloor circa 0,2 procent.

Het aandeel Twitter won woensdag ruim 1,0 procent en noteert inmiddels op 53,39 dollar, waarmee de koers het overnamebod van Elon Musk van 54,20 dollar per aandeel nadert. Musk bezocht vandaag het hoofdkantoor van Twitter en op zijn eigen account noemt hij zich nu 'Chief Twit'.

Harley Davidson zag de winst per aandeel stijgen van 1,05 naar 1,78 dollar, bij een verwachting van 1,40 dollar. De omzet steeg onverwacht met 21 procent, waar een stabiele verkoop was voorzien. Het aandeel noteerde ongeveer 12,5 procent hoger.

Philip Morris mag Swedish Match overnemen van de Europese Commissie, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan om de concurrentie in de Zweedse markt te garanderen. Het aandeel steeg ruim 1,0 procent.

Alphabet, Microsoft, Texas Instruments en Visa publiceerden dinsdag nabeurs resultaten.

Google-moederbedrijf Alphabet boekte een omzetgroei van 6 procent, de traagste omzetgroei in twee jaar tijd, door druk op de inkomsten uit online-advertenties.

Microsoft zag de omzetgroei bij zijn cloudbedrijf Azure vertragen tot 35 procent. Het aandeel noteerde circa 7,0 procent lager.

Texas Instruments daalde circa 2,5 procent, nadat de outlook voor de winst in het vierde kwartaal tegenviel. Het bedrijf rekent op 1,83 tot 2,11 dollar per aandeel en analisten gingen uit van 2,23 dollar.

Creditcardreus Visa meldde dinsdag nabeurs aanhoudend sterke consumptieve uitgaven en verhoogde het dividend met 20 procent. De topman van Visa merkte wel op enige onzekerheid bij de consument op de korte termijn te zien.

S&P 500 index 3.830,59 (-0,7%)

Dow Jones index 31.839,11 (0,0%)

Nasdaq Composite 10.970,99(-2,0%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag verdeeld, met als opvallende stijger de beurs in Hongkong.

Nikkei 225 27.402,79 (-0,1%)

Shanghai Composite 2.997,42 (-0,1%)

Hang Seng 15.584,56 (+1,7%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0067. Bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0071 op de borden.

USD/JPY Yen 146,02

EUR/USD Euro 1,0067

EUR/JPY Yen 147,00

MACRO-AGENDA:

08:00 Consumentenvertrouwen - November (Dld)

08:45 Consumentenvertrouwen - Oktober (Fra)

14:15 Europese Centrale Bank - Rentebesluit (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Economische groei - Derde kwartaal vlpg. (VS)

14:30 Orders duurzame goederen - September (VS)

14:45 Europese Centrale Bank - Toelichting Lagarde (eur)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Credit Suisse - Cijfers derde kwartaal en strategie update (Zwi)

07:00 Deutsche Lufthansa - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 HelloFresh - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 STMicroelectronics - Cijfers derde kwartaal (Fra)

07:00 TotalEnergies - Cijfers derde kwartaal (Fra)

13:00 Honeywell - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Caterpillar - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Comcast - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Merck - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 McDonald's - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Amazon - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Ford - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Intel - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:30 Apple - Cijfers vierde kwartaal (VS)