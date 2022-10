Winst Meta Platforms meer dan gehalveerd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Facebook

(ABM FN-Dow Jones) Meta Platforms heeft het afgelopen kwartaal zowel de winst als de omzet zien dalen. Dit bleek woensdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van het social media bedrijf. "Onze community blijft groeien", zei CEO Mark Zuckerberg. "Hoewel we op korte termijn worden geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van omzet, zijn de fundamenten aanwezig voor een terugkeer naar een sterkere omzetgroei", voegde hij toe. Het dagelijkse aantal actieve gebruikers van Facebook bedroeg afgelopen kwartaal 1,98 miljard gebruikers, een stijging op jaarbasis van 3 procent, terwijl het maandelijks aantal actieve gebruikers uitkwam op 2,96 miljard gebruikers, wat een stijging markeerde op jaarbasis van 2 procent. Meta boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 4,40 miljard dollar, ofwel 1,64 dollar per aandeel, in vergelijking met 9,19 miljard dollar, ofwel 3,22 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet daalde van 29,01 miljard dollar in het derde kwartaal van 2021 naar 27,71 miljard dollar het afgelopen kwartaal. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een winst van 1,90 dollar per aandeel op een omzet van 27,44 miljard dollar. Outlook Meta Platform voorziet voor het vierde kwartaal een omzet van 30,0 tot 32,5 miljard dollar. Het aandeel Meta platforms daalde woensdag in de elektronische handel nabeurs 10,9 procent. Bron: ABM Financial News

