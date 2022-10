Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen. Uit de EIA-data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 21 oktober zijn gestegen met 2,6 miljoen vaten tot 439,9 miljoen stuks. De benzinevoorraden daalden met 1,5 miljoen vaten tot 207,9 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel stegen met 170.000 vaten tot 106,4 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen kwam uit op 88,9 procent. Dat was 89,5 procent een week eerder. Het American Petroleum Institute meldde dinsdag laat dat de Amerikaanse voorraden ruwe olie vorige week met 4,5 miljoen vaten zijn gestegen, terwijl de benzinevoorraden daalden met 2,3 miljoen vaten en de destillaatvoorraden stegen met 600.000 vaten. Analisten wogen dinsdag ook de opmerkingen af ??van prins Abdulaziz bin Salman, de minister van Energie van Saoedi-Arabië. Tijdens de bijeenkomst in Riyad verdedigde hij het besluit van OPEC+ om de olieproductie met 2 miljoen vaten per dag te verminderen en waarschuwde hij dat de inzet van strategische oliereserves door landen de komende maanden economische pijn zou kunnen veroorzaken. "Het is mijn plicht om de wereld duidelijk te maken dat het verliezen van noodvoorraden in de komende maanden pijnlijk kan worden", zei hij, nadat hij klaagde dat strategische reserves worden gebruikt om "markten te manipuleren". De decemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 3,0 procent, ofwel 2,59 dollar, hoger op 87,91 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

