Beursblik: Jefferies verlaagt koersdoel Heineken

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel voor Heineken verlaagd van 125 euro naar 115 euro, maar handhaafde het koopadvies, in reactie op de kwartaalcijfers van de Amsterdamse bierbrouwer donderdag voorbeurs. Heineken heeft in het derde kwartaal de bierverkoop, zoals verwacht, flink zien stijgen, vooral door een post-coronaherstel in Azië, maar de volumes bleven wel achter op de analistenverwachtingen. Volgens de analisten van Jefferies wordt over het hoofd gezien dat Heineken het bewijs levert zich meer te focussen op waarde dan op volume. Daarnaast stellen de analisten dat het aandeel Heineken goedkoop is gezien zijn potentiële winstvermogen. "Heineken is een groeibedrijf aan het begin van een meerjarig verandertraject", aldus de analisten. Het aandeel Heineken sloot woensdag 5,4 procent lager op 83,42 euro. Bron: ABM Financial News

