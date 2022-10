Wall Street koerst af op lager slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag lager met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,4 procent tot 3.842,66 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 31.919,39 punten en de Nasdaq noteerde 1,7 procent lager op 11.006,50 punten.

Technologieaandelen daalden woensdag scherp nadat de bedrijfsresultaten van onder andere Alphabet, Microsoft en Texas Instruments beleggers genoeg redenen gaven om zich zorgen te maken. Alphabet verloor 7,8 procent, Snap daalde 0,8 procent en Amazon noteerde 4,2 procent lager.

"Deze bedrijven zijn echt belangrijke graadmeters op het gebied van reclame en goederen- en dienstenstromen", zei marktanalist Fahad Kamal van Kleinwort Hambros. "Als de advertentiegroei vertraagt, vergroot dat de angst voor een vertraging van de inkomsten", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd woensdag in de VS bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 1,7 procent. De marktindex daalde van 204,6 naar 201,1.

Er zijn in september 0,9 procent minder eengezinswoningen verkocht in de Verenigde Staten dan een maand eerder. In totaal werden 603.000 nieuwe eengezinswoningen verkocht.

De euro/dollar noteerde op 1,0069. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0020 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 0,9964 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 3,2 procent hoger, hoewel uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

Op macro-economisch vlak staan woensdag in de VS een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en economische groeicijfers over het derde kwartaal, gevolgd door de orders duurzame goederen.

Bedrijfsnieuws

Boeing meldde woensdag een miljardenverlies op defensie-orders, doordat hogere kosten niet konden worden doorberekend. Het verlies van 6,18 dollar per aandeel stak schril af bij de analistenconsensus van een winst van 0,13 dollar. Het aandeel daalde 6,6 procent.

Kraft Heinz deed het juist beter dan verwacht, met een omzetgroei van 6,3 naar 6,5 miljard dollar, waar een vlakke omzet was voorzien. De winst per aandeel daalde van 0,65 naar 0,63 dollar maar er was gerekend op 0,56 dollar, dus dat viel ook mee. Het aandeel verloor 0,9 procent.

Harley Davidson zag de winst per aandeel stijgen van 1,05 naar 1,78 dollar, bij een verwachting van 1,40 dollar. De omzet steeg onverwacht met 21 procent, waar een stabiele verkoop was voorzien. Het aandeel noteerde 11,6 procent hoger.

Philip Morris mag Swedish Match overnemen van de Europese Commissie, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan om de concurrentie in de Zweedse markt te garanderen. Het aandeel steeg 1,5 procent.

Alphabet, Microsoft, Texas Instruments en Visa publiceerden dinsdag nabeurs resultaten.

Google-moederbedrijf Alphabet boekte een omzetgroei van 6 procent, de traagste omzetgroei in twee jaar tijd, door druk op de inkomsten uit online-advertenties.

Microsoft zag de omzetgroei bij zijn cloudbedrijf Azure vertragen tot 35 procent. Het aandeel noteerde 6,7 procent lager.

Texas Instruments daalde 3,4 procent, nadat de outlook voor de winst in het vierde kwartaal tegenviel. Het bedrijf rekent op 1,83 tot 2,11 dollar per aandeel en analisten gingen uit van 2,23 dollar.

Creditcardreus Visa meldde dinsdag nabeurs aanhoudend sterke consumptieve uitgaven en verhoogde het dividend met 20 procent. De topman van Visa merkte wel op enige onzekerheid bij de consument op de korte termijn te zien.

Later woensdag volgt Meta Platforms met resultaten.