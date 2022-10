Mobileye fors hoger na geslaagde beursgang Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel van Mobileye stond woensdag ruim 30 procent hoger op de eerste handelsdag, nadat het Israëlische dochterbedrijf van Intel voor 21 dollar per aandeel naar de beurs ging. De introductieprijs was hoger dan de bandbreedte van 18 tot 20 dollar die het bedrijf vooraf had aangegeven, en waardeert de voormalige Intel-dochter op 17 miljard dollar. Het aandeel stond enkele uren na de start van de handel op Nasdaq 31,5 procent hoger op 27,62 dollar.



Bij de beursgang worden 41 miljoen aandelen verkocht. Mobileye, dat in 1999 werd opgericht, werkt aan cameratechnologie voor zelfrijdende auto's, onder leiding van CEO en oprichter Amnon Shashua. Het bedrijf, gevestigd in Jeruzalem, werd in 2017 voor 15,3 miljard dollar gekocht door Intel, dat eerder had gezegd het bedrijf voor een bedrag tot 50 miljard dollar te willen verkopen. De sterke terugval van de koersen van grote techbedrijven nu de rentes zijn gestegen gooide echter roet in het eten. Intel houdt 99 procent van de stemrechten vast. Mobileye werkt met meer dan 50 autofabrikanten samen om geavanceerde systemen van geassisteerd rijden te ontwikkelen. De technologie is nu in 117 miljoen auto's toegepast en voor 2030 zouden daar nog eens 266 miljoen auto's bij moeten komen. Bron: ABM Financial News

