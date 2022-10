Europese beurzen hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag toch hoger gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,7 procent tot 410,31 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 1,1 procent op 13.195,81 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,4 procent op 6.276,31 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,6 procent hoger op 7.056,07 punten. Beleggers proberen in te schatten wat de plannen van de Federal Reserve zijn met het oog op de toekomstige renteverhogingen en of die wellicht een tempo lager schakelen vanwege tegenvallende bedrijfsresultaten van grote techbedrijven. Daarnaast is de markt in afwachting van het ECB-rentebesluit van donderdag. Sprekers van de ECB hebben hun agressieve commentaar van de afgelopen weken niet aangescherpt, zei Algebris Investments. "Als zodanig is er op rentevlak ruimte voor een verrassing." Vermoedelijk verhoogt de ECB de rente nog eens met 75 basispunten. "Een uitgemaakte zaak", vindt econoom Carsten Brzeski van ING. Hij is vooral benieuwd naar zaken waarover nog geen overeenstemming is, zoals over de overliquiditeit - oftewel er zit meer geld – of liquiditeit – in het totale bankstelsel dan strikt noodzakelijk is, maar ook op kwantitatieve verkrapping en de terminal rate: het renteniveau waarop de ECB stopt met verhogen. De euro/dollar noteerde op 1,0071. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 0,9978 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 0,9964 op de borden. Olie werd woensdag tot ruim 3 procent duurder, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen. Bedrijfsnieuws Deutsche Bank boekte in het derde kwartaal een hoger dan voorziene winst en handhaafde de outlook voor heel het jaar. Het aandeel steeg 1,3 procent. BASF zag de resultaten in het derde kwartaal flink dalen, maar handhaafde desondanks de outlook voor heel dit jaar. Het aandeel verloor 1,3 procent. Carlsberg heeft in het derde kwartaal een flinke volumegroei geboekt en besloot de outlook voor heel dit jaar te verhogen. Het aandeel Carlsberg noteerde desondanks 1,9 procent lager. Sectorgenoot Heineken zag in het derde kwartaal de bierverkoop, zoals verwacht, flink stijgen, vooral door een post-coronaherstel in Azië, maar de volumes bleven wel achter op de analistenverwachtingen. Heineken sloot 5,4 procent lager. ASM International behaalde in het derde kwartaal een hogere omzet dan het bedrijf zelf verwachtte, terwijl de orderinstroom terugviel als gevolg van de verwachte negatieve impact van nieuwe Amerikaanse exportbeperkingen naar China. Het aandeel verloor 7,8 procent. KPN overtrof in het derde kwartaal van 2022 de analistenverwachtingen, waarbij de winst onverwachts steeg. Het aandeel sloot vlak, nu de outlook voor 2023 is losgelaten. In Parijs daalde het aandeel Michelin met 1,7 procent na de verlaagde prognose voor de vrije kasstroom voor dit jaar, die dinsdag nabeurs bij de kwartaalcijfers bekend werd gemaakt. Koerswinst was er voor het aandeel Alstom. Het aandeel steeg bijna 5,0 procent. In Frankfurt ging Zalando aan kop met een winst van ruim 6,0 procent. Fresenius steeg ruim 4,0 procent, terwijl RWE circa 1,0 procent verloor. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,5 procent hoger op 3.878,28 punten. De Dow Jones index steeg 0,9 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,1 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

