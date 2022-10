Recordomzet voor Hydratec Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Hydratec Industries heeft in het derde kwartaal een recordomzet geboekt. Dit maakte het bedrijf uit Amersfoort woensdagavond bekend. De omzet lag afgelopen kwartaal "substantieel" hoger dan in de eerste jaarhelft, aldus Hydratec. En daardoor is de omzet na negen maanden iets hoger dan in dezelfde periode in 2021. De hogere kwartaalomzet zorgt ook voor een aanzienlijk hogere winst dan in de eerste twee kwartalen van dit jaar, stelde het bedrijf. In vergelijking tot 2021 blijft het nettoresultaat wel achter. De marges van Hydratec Industries staan licht onder druk, doordat stijgingen in de materiaalkosten slechts met vertraging kunnen worden doorberekend in de verkoopprijzen. De operationele kosten stijgen, voornamelijk door hogere energiekosten. Maar in verhouding tot de omzet dalen deze juist, benadrukte het bedrijf. CEO Bart Aangenendt stelde verder dat Hydratec goed gepositioneerd is, en wees op de relatief lage financieringskosten van het bedrijf. Outlook Op basis van de resultaten over de eerste drie kwartalen en het goed gevulde orderboek rekent Hydratec op "een redelijk resultaat" in 2022. Bron: ABM Financial News

