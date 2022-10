ASMI en Heineken zetten AEX lager Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag met een klein verlies gesloten. De AEX daalde 0,1 procent naar 665,63 punten. "De kwartaalcijfers van ASMI, Alphabet, Microsoft en Heineken in de afgelopen 24 uur leverden op de beurs koersdalingen tussen de 6 en 9 procent op. In dat licht bezien is het wonderlijk dat de AEX vandaag rond de 665 punten sluit", zei marktanalist Jean-Paul van Oudheusden van eToro. Veel macronieuws was er vandaag niet. Beleggers blikken al vooruit op morgen, als de Europese Centrale Bank met een vers rentebesluit komt. Naar verwachting verhoogt de ECB de rente nog eens met 75 basispunten. "Een uitgemaakte zaak", meent econoom Carsten Brzeski van ING. Hij is vooral benieuwd naar zaken waarover nog geen overeenstemming is, zoals over de overliquiditeit - oftewel er zit meer geld – of liquiditeit – in het totale bankstelsel dan strikt noodzakelijk is, maar ook op kwantitatieve verkrapping en de terminal rate: het renteniveau waarop de ECB stopt met verhogen. De euro/dollar handelde op 1,0071 en olie werd circa 2 procent duurder. De Amerikaanse olievoorraden bleken afgelopen week gestegen. Stijgers en dalers In de AEX vielen de koersdalingen van Heineken en ASMI na kwartaalcijfers op. De brouwer werd 5,4 procent goedkoper en de halfgeleiderspecialist daalde 7,8 procent.? ASMI behaalde in het derde kwartaal een hogere omzet dan het bedrijf zelf verwachtte, terwijl de orderinstroom terugviel als gevolg van de verwachte negatieve impact van nieuwe Amerikaanse exportbeperkingen voor China. Degroof Petercam verlaagde het koersdoel voor ASMI van 385,00 naar 345,00 euro, maar handhaaft het koopadvies. Analist Jos Versteeg van InsingerGilissen noemde de koersdaling van ASMI overdreven en herhaalde zijn koersdoel van 450 euro. De volumestijging van Heineken bleef in het derde kwartaal achter op de analistenverwachtingen. Volgens ING waren vooral de resultaten uit Europa tegenvallend met een groei van 1,3 procent, terwijl er was gerekend op een stijging van 6 procent. "En dat ondanks een hete, droge zomer", aldus ING. Degroof Petercam verlaagde het koersdoel voor Heineken met 5 euro tot 100 euro. Ook de update van KPN kon uiteindelijk niet bekoren. De resultaten waren beter dan verwacht, maar het laten varen van de outlook voor 2023 werd niet gewaardeerd. KPN sloot vlak. Koplopers waren Just Eat Takeaway en Prosus met winsten van 3,3 en 4,1 procent. Betaalspecialist Adyen won ook 2,6 procent. AMG profiteerde flink van een positief rapport van Berenberg, waarin het koersdoel werd verhoogt naar 51 euro. AMG steeg 14,0 procent. Inpost werd 5,6 procent duurder, maar OCI daalde 7,1 procent. Het aandeel noteert ex-dividend. OCI keert maar liefst 3,55 euro per aandeel uit. Bij de smallcaps ging CM.com meer dan 10 procent in het groen en won Vivoryon bijna 5 procent. Kendrion leverde 2,4 procent in. Wall Street De Dow Jones en de S&P boeken tot een procent winst, maar de Nasdaq levert nog fractioneel in, na slecht ontvangen cijfers van Alphabet en Microsoft. Vanavond nabeurs staan die van Meta nog op het menu. Bron: ABM Financial News

