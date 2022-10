Video: koersdaling ASMI overdreven Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De koersdaling van ASM International op de dinsdagavond gepresenteerde kwartaalcijfers is wat overdreven. Dit zegt analist Jos Versteeg van InsingerGilissen voor de camera tegen ABM Financial News. De orderinstroom viel volgens Versteeg wat tegen, met name door de Amerikaanse exportrestricties voor China. Van de omzet exporteert ASMI ongeveer 16 procent naar China, en daarvan wordt ongeveer 40 procent geraakt door de restricties. "Dan heb je het zo over 6 à 7 procent van de omzet." Dat is was meer dan bij ASML en TSMC, benadrukte de analist. "De chipmarkt is enigszins aan het afkoelen", maar net als bij ASML, zal dit voor ASMI uiteindelijk wel meevallen, denkt Versteeg. Beide Nederlandse halfgeleiderspecialisten zijn minder actief in de geheugenmarkt, waar de meeste tegenwind zit. De markt voor logic blijft beter liggen. "De investeringen in dat deel van de markt blijven gewoon sterk." "Ik blijf positief over ASM International", aldus Versteeg, die zijn koersdoel van 450 euro handhaaft. Klik hier voor: koersdaling ASMI overdreven Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.