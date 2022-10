Beursblik: verdere verbetering bij Air France-KLM verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM zal in het derde kwartaal van 2022 opnieuw een sterke verbetering hebben gerealiseerd op jaarbasis en weer zwarte cijfers hebben geschreven. Dit blijkt uit een consensusverwachting van analisten die werd samengesteld door de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Voor het derde kwartaal rekent Air France-KLM zelf op een "significant" positief operationeel resultaat. En daarmee denkt de luchtvaartmaatschappij ook 2022 positief af te sluiten, voor het eerst sinds 2019. De consensus rekent voor het afgelopen kwartaal gemiddeld op een omzet van 7,55 miljard euro. Dit zou een operationele winst opleveren van 844 miljoen euro en een nettoresultaat van 575 miljoen euro. In het tweede kwartaal verdiende de maatschappij 324 miljoen euro, op een omzet van 6,71 miljard euro. 2022 Voor heel dit jaar wordt door de analisten een omzet verwacht van 24,7 miljard euro, tegenover 14,3 miljard euro in 2021. Het operationeel resultaat wordt geraamd op een winst van 720 miljoen euro, tegenover een verlies van 1,6 miljard euro in 2021. Tot slot wordt er een nettowinst voorspeld van 12 miljoen euro. Dat zou veel beter zijn dan het verlies van 3,3 miljard euro in 2021. Air France-KLM opent vrijdag de boeken. Bron: ABM Financial News

