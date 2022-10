Beursblik: relatief sterk kwartaal voorzien bij Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders zal donderdag voorbeurs de kwartaalcijfers publiceren, en die zullen naar verwachting beduidend sterker zijn dan een jaar eerder, maar wel minder dan in het tweede kwartaal. Dat blijkt uit een consensusverwachting die is ingezien door ABM Financial News.

Al met al is het derde kwartaal wat sterker geweest voor de beurshandel dan het slome derde kwartaal van vorig jaar, stelde ING in aanloop naar de cijfers.

De analistenconsensus voorspelt een handelsomzet van 80 miljoen euro, tegen 84 miljoen euro in het voorgaande kwartaal en 67 miljoen euro een jaar eerder in het derde kwartaal. In de Verenigde Staten worden lagere inkomsten verwacht dan in het tweede kwartaal, maar juist fors meer dan een jaar eerder. De regio's Europa en Azië zullen ongeveer gelijk aan het tweede kwartaal uitkomen qua inkomsten.

De marge, of de zogeheten revenue capture, wordt gemiddeld ingeschat op 1,9 basispunt, gelijk aan het voorgaande kwartaal en ook gelijk aan het derde kwartaal van vorig jaar. Alleen in Azië kan de marge wat teruglopen. Deze marge, die mede afhangt van de onrust op de markten, is vaak de factor die een kwartaal kan maken of breken, zei analist Michael Roeg van Degroof Petercam.

Het genormaliseerde EBITDA-resultaat dat als basis dient voor de nettowinst, wordt ingeschat op 29 miljoen euro, wat hoger is dan de 25 miljoen euro een jaar eerder. Er is geen consensusverwachting voor de nettowinst, die een jaar eerder 16 miljoen euro bedroeg.

De analisten rekenen op een handelsvolume van 414 miljard euro, fors hoger dan de 363 miljard euro een jaar eerder maar lager dan de 449 miljard euro in het tweede kwartaal.

Flow Traders zag in september chief risk officer Britta Achmann vertrekken, een dag nadat het bedrijf een nieuwe managementlaag onder het bestuur creëerde.

Flow Traders kondigde onlangs ook de oprichting van een houdstermaatschappij op Bermuda aan. Dit zou de strategische groeimogelijkheden aanzienlijk vergroten, verwacht de flitshandelaar.