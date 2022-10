Fors lagere start voor Nasdaq in de maak

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet, na slecht ontvangen resultaten van Google, Microsoft en Texas Instruments dinsdag nabeurs.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor opening tot 0,9 procent in het rood. Technologiebeurs Nasdaq koerst af op een daling van 2,0 procent.

Alphabet, het moederbedrijf van Google, meldde minder sterke groei van de advertentie-inkomsten en koerst af op een fors openingsverlies van ruim 6 procent.

"Deze bedrijven zijn erg belangrijke barometers voor de advertentiemarkt en de stroom van goederen en diensten", zei Fahad Kamal van Kleinwort Hambros. "Als de groei van de reclames afneemt, dan draagt dat bij aan de vrees voor lagere bedrijfswinsten."

Ook sectorgenoten daalden mee op de negatieve marktreacties op de resultaten van de technologiereuzen, met name Google-moederbedrijf Alphabet en Microsoft. Amazon.com, Facebook-eigenaar Meta en Snap daalden meer dan 3 procent in de handel voorbeurs.

Woensdag voorbeurs meldde vliegtuigbouwer Boeing nog een miljardenverlies.

Apple zal donderdag nabeurs de cijfers bekendmaken.

De olieprijs steeg. Een december-future West Texas Intermediate steeg 1,1 procent tot 86,28 dollar, terwijl een januari-future Brent 0,7 procent duurder werd op 92,39 dollar.

Economisch nieuws is er woensdag over de nieuwe woningverkopen in september en de wekelijkse olievoorraden later op de dag.

De euro/dollar noteerde weer boven pariteit, op 1,0007, na een sterk herstel in de afgelopen dagen. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 0,9966 op de borden. Wermuth Asset Management denkt dat de euro verder omhoog kan, nu de markt erop rekent dat het verschil in de monetaire beleidsrente tussen de VS en eurozone kleiner zal worden.

Cryptomunten zijn ook weer in trek. Een bitcoin kost weer ruim meer dan 20.000 dollar.

Bedrijfsnieuws

Boeing meldde woensdag een miljardenverlies op defensie-orders, doordat hogere kosten niet konden worden doorberekend. Het verlies van 6,18 dollar per aandeel stak schril af bij de analistenconsensus van een winst van 0,13 dollar. Het aandeel lijkt toch slechts 1 procent lager te openen.

Kraft Heinz deed het juist beter dan verwacht, met een omzetgroei van 6,3 naar 6,5 miljard dollar, waar een vlakke omzet was voorzien. De winst per aandeel daalde van 0,65 naar 0,63 dollar maar er was gerekend op 0,56 dollar, dus dat viel ook mee. Het aandeel noteer 2,5 procent hoger in de handel voorbeurs.

Harley Davidson zag de winst per aandeel stijgen van 1,05 naar 1,78 dollar, bij een verwachting van 1,40 dollar. De omzet steeg onverwacht met 21 procent, waar een stabiele verkoop was voorzien. Harley boekt koerswinst van 4 procent in de handel voorbeurs.

Philip Morris mag Swedish Match overnemen van de Europese Commissie, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan om de concurrentie in de Zweedse markt te garanderen. Het aandeel gaat vlak openen.

Alphabet, Microsoft, Texas Instruments en Visa publiceerden dinsdag nabeurs resultaten.

Google-moederbedrijf Alphabet boekte een omzetgroei van 6 procent, de traagste omzetgroei in twee jaar tijd, door druk op de inkomsten uit online-advertenties. Het aandeel opent naar verwachting 6,5 procent lager.

Microsoft zag de omzetgroei bij zijn cloudbedrijf Azure vertragen tot 35 procent. Het aandeel dreigt ook meer dan 6 procent in het rood te openen.

Texas Instruments verliest voorbeurs 4,4 procent aan waarde, nadat de outlook voor de winst in het vierde kwartaal tegenviel. Het bedrijf rekent op 1,83 tot 2,11 dollar per aandeel en analisten gingen uit van 2,23 dollar.

Creditcardreus Visa meldde dinsdag nabeurs aanhoudend sterke consumptieve uitgaven en verhoogde het dividend met 20 procent. De topman van Visa merkte wel op enige onzekerheid bij de consument op de korte termijn te zien.

Later woensdag volgen ook nog Mastercard en Meta Platforms met resultaten.

Slotstanden

Wall Street eindigde dinsdag in het groen. De S&P 500 sloot 1,63 procent hoger op 3.859,11 punten. Technologiebeurs Nasdaq klom 2,25 procent tot 11.11912 punten en de Dow Jones-index werd 1,07 procent meer waard op 31.836,74 punten.