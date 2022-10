Kraft Heinz overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kraft Heinz heeft het in het derde kwartaal beter gedaan dan voorzien, en de outlook iets aangescherpt. Dit bleek woensdag uit de resultaten van de Amerikaanse voedingsmiddelenproducent. De aangepaste winst per aandeel van 0,63 dollar was beter dan de consensusverwachting van 0,56 dollar, maar wel licht lager dan de 0,65 dollar in het derde kwartaal van 2021. De omzet steeg onverwacht, van ruim 6,3 miljard naar iets meer dan 6,5 miljard dollar. Dat is hoger dan de 6,27 miljard dollar die was voorzien door analisten. Autonoom steeg de omzet met 11,6 procent op jaarbasis. Outlook Voor dit jaar mikt Kraft nog altijd op een autonome omzetgroei van tegen de 10 procent. De aangepaste EBITDA komt naar verwachting dit jaar uit op 5,9 tot 6,0 miljard dollar. Dat is iets meer dan de 5,8 tot 6,0 miljard dollar die eerder werd verwacht, maar Kraft waarschuwde wel dat het verwacht aan de onderkant van deze nieuwe bandbreedte uit te komen. Het aandeel Kraft-Heinz noteerde woensdag in de elektronische handel voorbeurs in New York 2,6 procent hoger. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.