Philip Morris mag Swedish Match overnemen onder voorwaarden

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Philips Morris mag Swedish Match overnemen, mits er bepaalde maatregelen worden getroffen. Dit bepaalde de Europese Commissie woensdag. Brussel kwam tot de conclusie dat er wellicht te weinig concurrentie in Zweden overblijft na de overname. Swedish Match produceert onder meer snus, nicotinekauwgom en nicotinevrije producten. Ook maakt Swedish Match lucifers. Philip Morris heeft voorgesteld om SMD Logistics af te stoten. Daardoor zou de productie en distributie worden losgekoppeld. Bron: ABM Financial News

