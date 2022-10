Europese beurzen verdeeld rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag verdeeld na de plussen op Wall Street van dinsdag.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een min van 0,1 procent op 407,00 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,4 procent naar 13.100,50 punten. De Franse CAC 40 noteerde vlak met een stand van 6.250,85 punten. De Britse FTSE daalde 0,4 procent naar 6.982,14 punten.

Beleggers lijken er iets meer vertrouwen in te krijgen dat de grootste tegenwind, de sterk opgelopen rentes die de waarderingen hebben gedrukt, langzaam maar zeker iets gaat luwen, gaf investment manager Simon Wiersma van ING aan. "Of we verder herstel zullen gaan zien, hangt simpel gezegd af van groei, inflatie, rentes en winsten. En daarover is veel onzekerheid", zo stelde Wiersma.

De agenda van woensdag is bijzonder karig gevuld met geen data uit de eurozone en alleen de verkopen van nieuwe woningen in september en wekelijkse olievoorraden in de Verenigde Staten.

Olie werd woensdag duurder. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 0,5 procent in het groen op 85,71 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 91,81 dollar werd betaald, een stijging van 0,1 procent.

De euro/dollar noteerde weer boven pariteit op 1,0025. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 0,9978 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 0,9962 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Deutsche Bank boekte in het derde kwartaal een hoger dan voorziene winst en handhaafde de outlook voor heel het jaar. De koers van het aandeel Deutsche Bank noteerde 1,2 procent lager.

BASF zag de resultaten in het derde kwartaal flink dalen, maar handhaafde desondanks de outlook voor heel dit jaar. De koers van het aandeel BASF steeg 1,0 procent .

Heineken zag in het derde kwartaal de bierverkoop, zoals verwacht, flink stijgen, vooral door een post-coronaherstel in Azië, maar de volumes bleven wel achter op de analistenverwachtingen. De koers van het aandeel Heineken verloor 8,3 procent .

ASM International behaalde in het derde kwartaal een hogere omzet dan het bedrijf zelf verwachtte, terwijl de orderinstroom terugviel als gevolg van de verwachte negatieve impact van nieuwe Amerikaanse exportbeperkingen naar China. De koers van het aandeel noteerde eveneens 8,3 procent in het rood.

KPN overtrof in het derde kwartaal van 2022 de analistenverwachtingen, waarbij de winst onverwachts steeg. De koers van het aandeel leverde 2,1 procent in, nu de outlook voor 2023 is losgelaten.

In Parijs daalde het aandeel Michelin met circa 4 procent na de verlaagde prognose voor de vrije kasstroom voor dit jaar, die dinsdag nabeurs bij de kwartaalcijfers bekend werd gemaakt. Koerswinst was er voor het aandeel Alstom met circa 4 procent.

In Frankfurt noteerde bijna driekwart van de koersen van de hoofdaandelen in het groen, waarvan dertien met meer dan 1 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood, terwijl de Nasdaq door koersdalingen van Alphabet en Microsoft 1,5 procent dreigt in te leveren.

De S&P 500 sloot dinsdag 1,6 procent hoger op 3.859,11 punten. Technologiebeurs Nasdaq klom 2,3 procent tot 11.11912 punten en de Dow Jones-index werd 1,1 procent meer waard op 31.836,74 punten.