Beursblik: hogere prijzen jagen groei Unilever aan

(ABM FN-Dow Jones) De omzet van Unilever is in het derde kwartaal van 2022 naar verwachting opnieuw flink gestegen, ondanks dat de volumes daalden. Dit bleek uit een analistenconsensus die het bedrijf samenstelde.

De analisten gaan voor het afgelopen kwartaal uit van een omzet van 15,1 miljard euro tegen 13,5 miljard euro in het derde kwartaal van 2021.

De markt hecht echter vooral waarde aan de ontwikkeling van de onderliggende omzet van Unilever. In het derde kwartaal steeg de onderliggende omzet volgens de analisten met 8,0 procent. De prijzen stegen met 10,9 procent, maar de volumes liepen met 2,6 procent terug. En voor het vierde kwartaal wordt een onderliggende omzetgroei van 6,6 procent voorzien, wederom dankzij stijgende prijzen en ondanks dalende volumes.

Vertrek CEO

Afgelopen kwartaal werd bekend dat Alan Jope per eind 2023 opstapt als CEO van Unilever. Jope stopt na vijf jaar als CEO van het bedrijf, maar werkte desondanks ruim 35 jaar bij Unilever. Unilever zal op zoek gaan naar een opvolger, zowel binnen als buiten het bedrijf, en mogelijk geeft het bedrijf op donderdag wat meer inzicht in de laatste ontwikkelingen in de zoektocht.

"Onze zorg is dat in de vijftien maanden tot zijn pensionering de CEO mogelijk geloofwaardigheid heeft ingeboet bij medewerkers en andere stakeholders, terwijl Unilever een fundamentele reorganisatie aan het doorvoeren is, afgezien nog van het uitdagende economische klimaat", aldus analisten van RBC.

Plannen

Het concern wil meer nadruk leggen op groeisectoren, zo maakte Unilever eerder dit jaar al bekend. Het gaat dan om de activiteiten op het gebied van persoonlijke verzorging, gezondheid en hygiëne. In deze segmenten ziet Unilever kans om een hogere duurzame groei te realiseren.

Daarbij dienen grote overnames te worden afgewisseld met meer desinvesteringen van merken die minder opleveren. Zo hoopt Unilever na iedere overname dat de zogeheten gearing weer vlot terugkeert naar het huidige niveau.

Ook streeft Unilever naar een vereenvoudiging van het organisatiemodel. In plaats van een matrixstructuur kiest Unilever voor vijf divisies: Beauty & Wellbeing, Personal Care, Home Care, Nutrition en Ice Cream. Dat zou beter zijn voor de groei.

Dit resulteert in circa 15 procent minder banen in het senior management en 5 procent minder bij het junior management. In totaal schrapt Unilever 1.500 banen wereldwijd.

Berenberg zette in september het aandeel Unilever nog op zijn kooplijst, omdat de levensmiddelenfabrikant een autonome groei van circa 5 procent moet kunnen realiseren, met de nieuwe organisatiestructuur, betere uitvoering en nieuwe focus op groeicategorieën. De nieuwe organisatiestructuur zou de autonome groei met 1 procentpunt kunnen aanjagen, denken de analisten. Ruim 60 procent van de omzet wint aan marktaandeel de laatste tijd.

Terugroepactie

Mogelijk geeft Unilever bij publicatie van de kwartaalcijfers ook inzicht in de laatste terugroepactie in de VS rond bepaalde shampoos van Dove, Nexxus, Suave, TIGI en TRESemmé. Vorige week stelde de Amerikaanse toezichthouder FDA dat er mogelijk verhoogde niveaus van het kankerverwekkende chemische stof benzeen in deze shampoos zitten.

Outlook

Unilever verhoogde bij de publicatie van de halfjaarresultaten in juli de outlook voor heel het jaar. Unilever verwacht voor 2022 een onderliggende omzetgroei die hoger uitvalt dan de 4,5 tot 6,5 procent waarop voorafgaand aan de halfjaarcijfers werd gerekend. Daarbij profiteert het bedrijf van hogere prijzen, maar zullen de volumes wel verder onder druk komen te staan.

Analisten hebben vertrouwen in deze outlook. De consensus mikt op een groei van 7,7 procent dit jaar. Voor volgend jaar wordt echter een forse groeivertraging voorzien. Analisten mikken voor 2023 namelijk op een onderliggende omzetgroei van 4,0 procent.

Ook zouden de marges in 2023 volgens Berenberg aanzienlijk kunnen herstellen, gezien de recente ontwikkeling van de prijzen voor grondstoffen in combinatie met prijsverhogingen die Unilever zelf doorvoerde.

Berenberg denkt aan 16,9 procent in 2023 en 17,8 procent in 2024 voor de onderliggende operationele marge. Daarbij houden de analisten nog steeds rekening met meer investeringen in merk en marketing, tot tenminste 8 miljard euro in 2024, en volumedalingen dit jaar en volgend jaar door het zwakkere consumentenklimaat.

Unilever publiceert donderdag voorbeurs de resultaten over het afgelopen boekjaar.