Valuta: euro boven pariteit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag boven pariteit, nu de dollar inlevert op basis van zwakke Amerikaanse macrodata en een daling van de tienjaarsrente in de Verenigde Staten. "De rentemarkt lijkt de te twijfelen aan het de realiteitszin van de Federal Reserve", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Eerder deze week maakten Amerikaanse macro-economische data geen gunstige indruk en dat lijkt de markt het gevoel te geven dat de scherpte waarmee de Fed momenteel aan de wind zeilt niet helemaal houdbaar is. De tienjaarsrente leverde dan ook circa 25 basispunten is", aldus Mevissen, die in alle belangrijke valutaparen de relatieve zwakte van de dollar terugziet. Voor de markt is deze week vooral het rentebesluit van de Europese Centrale Bank van belang, waarbij Rabobank rekening houdt met een verhoging van 75 basispunten naar 2,00 procent voor de basisherfinancieringsrente, de zogeheten refirate, en naar 1,50 procent voor de depositorente. "De hele markt heeft dit al ingeprijsd, waarmee donderdag de aandacht vooral uitgaat naar het commentaar erop van voorzitter Christine Lagarde. Wij hebben voor maart volgend jaar 3 procent in onze prognose staan en verwachten dat de bank na de beleidsvergadering van december het tempo van de renteverhogingen vertraagt om een verstoring van de interne balans van de eurozone te voorkomen", aldus Mevissen. De agenda van woensdag is bijzonder karig gevuld met geen data uit de eurozone en alleen de verkopen van nieuwe woningen in september en wekelijkse olievoorraden in de Verenigde Staten. De euro noteerde woensdag 0,8 procent hoger op 1,0042 dollar. De Europese munt noteerde 0,4 procent lager op 0,8652 Britse pond. Het Britse pond won 1,2 procent en noteerde op 1,1603 dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.