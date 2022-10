Heineken en ASMI onderuit in rode AEX

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 1,0 procent tot 659,25 punten.

De AEX dook in het rood, door forse koersverliezen bij Heineken en ASMI na cijfers. Als gevolg hadden ook andere techaandelen als Besi en ASML het moeilijk. Daarnaast wisten resultaten van KPN niet te overtuigen.

De tegenvallende cijfers op het Damrak volgen op eveneens teleurstellende resultaten van techreuzen als Alphabet en Microsoft, die dinsdag na het sluiten van de handel op Wall Street verschenen. Alphabet zag de inkomsten uit online-advertenties onder druk staan door de verzwakkende wereldeconomie, terwijl Microsoft de omzetgroei bij cloudbedrijf Azure zag teruglopen. Beide aandelen verloren in de elektronische handel nabeurs meer dan zes procent. Techbeurs Nasdaq zal vanmiddag dan ook naar verwachting lager openen.

Over het algemeen valt het cijferseizoen evenwel mee, hetgeen in de afgelopen dagen tot hogere beurskoersen leidde. "Beleggers krijgen er iets meer vertrouwen in dat de grootste tegenwind, de sterk opgelopen rentes die de waarderingen hebben gedrukt, langzaam maar zeker iets gaat luwen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

"Of we verder herstel zullen gaan zien, hangt simpel gezegd af van groei, inflatie, rentes en winsten. En daarover is veel onzekerheid", zo stelde Wiersma.

"Ook al voedt het nog lopende cijferseizoen de hoop, hoop mag geen strategie zijn op de aandelenmarkten", waarschuwde analist Salah Bouhmidi van IG Nederland.

"De AEX is sinds het begin van de maand met ongeveer 5 procent gestegen [...] Wij hebben echter in het verleden vastgesteld dat na een herfstrally in Amerikaanse verkiezingsjaren halverwege het jaar, de eindejaarsrally stilvalt. De neerwaartse risico's blijven dus groot en zouden tot een correctie kunnen leiden", gaf Bouhmidi mee.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0038. De olieprijzen stegen met een half procent tot krap 86 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen gaf ASMI 8,1 procent prijs na cijfers. ASMI behaalde in het derde kwartaal een hogere omzet dan het bedrijf zelf verwachtte, terwijl de orderinstroom terugviel als gevolg van de verwachte negatieve impact van nieuwe Amerikaanse exportbeperkingen voor China. Degroof Petercam verlaagde het koersdoel voor ASMI van 385,00 naar 345,00 euro, maar handhaaft het koopadvies.

Heineken leverde tien procent in. De volumestijging van de brouwer bleef in het derde kwartaal achter op de analistenverwachtingen. Volgens ING waren vooral de resultaten uit Europa tegenvallend met een groei van 1,3 procent, terwijl er was gerekend op een stijging van 6 procent. "En dat ondanks een hete, droge zomer", aldus ING. Degroof Petercam verlaagde het koersdoel voor Heineken met 5 euro tot 100 euro.

KPN daalde met drie procent na cijfers, hoewel de opening nog positief was. ING merkte op dat KPN de outlook voor 2023 liet varen. De enige hint die KPN volgens ING gaf voor 2023, is dat het telecombedrijf verwacht dat het EBITDA-resultaat na leases licht zal groeien met het oog op de huidige inflatie en energiekosten. De bank merkte op dat de analistenconsensus voor volgend jaar nog uitgaat van een groei met 2,5 procent tot 2.461 miljoen. "Dit impliceert dat de consensus met 1,5 procent omlaag moet voor de EBITDA na leases in 2023", aldus ING.

In de AEX won Prosus 2,6 procent, ondanks een koersdoelverlaging door Citi Research. Analisten zien dat de korting op het aandeel weer is opgelopen tot boven de 40 procent. Dit was mede reden om het koopadvies te handhaven.

AMG steeg in de AMX maar liefst 7,7 procent tot 29,66 euro. Berenberg verhoogde het koersdoel voor AMG van 41,00 naar 51,00 euro en handhaaft het koopadvies. Momenteel handelt het aandeel AMG op 3,4 keer de EBITDA in 2023, met een dividendrendement van 3 procent. En dat is in de ogen van Berenberg veel te laag.

OCI gaf 7,2 procent prijs. Het aandeel noteert ex-dividend. OCI keert maar liefst 3,55 euro per aandeel uit.

Majorel steeg onder de kleinere aandelen 3,7 procent, terwijl Nedap 1,5 procent verloor.