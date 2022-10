Beursblik: Degroof verlaagt koersdoel Heineken licht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft woensdag het koersdoel voor Heineken verlaagd van 105,00 naar 100,00 euro met een onveranderd Houden advies. De volumestijging van Heineken viel wat tegen en de brouwer waarschuwt ook voor een zwakkere vraag, zo concludeerde analist Fernand de Boer van Degroof Petercam. De omzet en volumes waren beter dan De Boer had verwacht, maar bleven wel onder de analistenconsensus. "Heineken handhaaft de outlook voor 2022, maar ziet tekenen van een zwakkere consumentenvraag", aldus De Boer. Maar dit mag volgens hem niet als een complete verrassing komen, zeker niet na de waarschuwing van Unibrew vorige week. "Per saldo verwachten we dat de markt teleurgesteld is, nu Heineken voor het eerst in lange tijd de omzetverwachtingen niet haalde." De analist verwacht kleine aanpassingen te doen aan zijn taxaties. Daarnaast wijst De Boer op lagere waarderingen voor sectorgenoten, om zijn koersdoelverlaging van 5 euro te verklaren. Het aandeel Heineken daalt woensdag 10,1 procent naar 79,28 euro. Bron: ABM Financial News

