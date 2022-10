Beursblik: Degroof verlaagt koersdoel ASMI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor ASM International verlaagd van 385,00 naar 345,00 euro, maar herhaalde wel het koopadvies voor de halfgeleiderspecialist. Dit bleek woensdag uit een rapport van analist Michael Roeg. In het derde kwartaal vielen de omzet, brutowinst en EBIT 3 tot 5 procent hoger uit dan verwacht. Maar de nettowinst werd geraakt door een afschrijving op ASM PT, aldus Roeg. De voor het vierde kwartaal afgegeven outlook was conform verwachting, meent de analist, "ondanks de Amerikaanse restricties". De orderinstroom van 675 miljoen euro was sterk, maar wel iets minder dan verwacht, oordeelde Roeg. Maar als de Amerikaanse restricties voor export naar China er niet waren geweest, dan was er sprake van een meevaller. "We blijven optimistisch over de vooruitzichten voor 2023, dankzij de sterke orderportefeuille, en ondanks dat de uitgaven in de markt voor Wafer Fab Equipment vermoedelijk zullen dalen." Wel verlaagde Roeg zijn taxaties, en in combinatie met een iets hogere rente, "verlagen we ons koersdoel naar 345 euro". Het aandeel ASMI daalt woensdag 6,6 procent naar 259,85 euro. Bron: ABM Financial News

